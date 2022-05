Wie is Tata Harper?

Toen Tata Harper iets meer dan tien jaar geleden de toon zette voor 100 procent natuurlijke, veganistische en ecologisch verantwoorde luxecosmetica, was ze eigenlijk een beetje visionair. Vanuit haar boerderij in Vermont beïnvloedt deze Amerikaanse van Colombiaanse afkomst nu de hele industrie.

De start

Niets deed vermoeden dat deze burgerlijk ingenieur voorbestemd was om een cosmeticabedrijf te beginnen, tot haar schoonvader kanker kreeg. Tata Harper begon alle etiketten die ze kon vinden van dichtbij te bekijken, ook die van de huidverzorgingsproducten die haar familie dagelijks gebruikte. Ze schrok hoeveel synthetische ingrediënten ze daarin aantrof. “Ik zei tegen mezelf dat ik vast niet de enige was die geen koolwaterstofderivaten op mijn huid wilde die alleen in mijn auto te vinden zouden moeten zijn”, vertelt Harper.

Het bedrijf

En dus kocht de Amerikaanse een boerderij in Vermont en vestigde ze daar haar onderzoekslaboratoria en productie-eenheid voor een eigen beautylabel. “Alles wordt ter plaatse gemaakt”, benadrukt ze. “Ik wilde niet beginnen met dezelfde basisproducten als iedereen, gekocht van onderaannemers, en daar slechts één of twee ingrediënten aan toevoegen.”

Op de 500 hectare rond het gebouw worden planten geteeld die we gebruiken voor de verzorgingsproducten. “Maar wij halen onze grondstoffen uit de hele wereld”, zegt de pionier van de biologische luxecosmetica. “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe actieve ingrediënten.”

Minimalistische formules zijn ook niet haar ding. “Onze producten hebben altijd meerdere voordelen,” zegt ze. “Ik geloof ook in de synergie van bepaalde ingrediënten en daarom stop ik er graag veel in onze producten.” Voor haar is de alomtegenwoordigheid van retinol, vitamine C en andere ‘steringrediënten’ een teken van gemakzucht van de industrie, die zichzelf niet in vraag stelt.

De toekomst

Vandaag is het succes van Tata Harper nauwelijks te overzien en is het merk ook te krijgen in Europa en het Midden-Oosten. Harper wil haar netwerk van kuuroorden uitbreiden en brengt sinds kort ook make-up op de markt, namelijk een gekleurde balsem die als blush of lippenstift kan worden gebruikt. Na het succes van de nieuwe lijn voor de gevoelige huid is ze van plan haar aanbod uit te breiden tot haarverzorging en parfumerie. “Elk product is een volledig eigen creatie,” verzekert Harper, “en wordt voortdurend opnieuw samengesteld volgens de wetenschappelijke vooruitgang.”

Tata Harper-producten zijn verkrijgbaar bij Label Chic in Brussel, labelchic-brussels.com

Superkind Fortifying Moisturizer, 121 euro. © GF

Cream Blush Lovely, 42 euro. © GF