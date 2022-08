We’re going to Ibiza

Vergeet de rumoerige feestjes in het zuiden van Ibiza. In het vredige noorden van het eiland ontvouwt zich een andere wereld. Ellen Wauters deelt haar adresjes in dit minder toeristische deel, waar je geniet van een heerlijke maaltijd tussen de lokale Ibicencos.

Restaurants

Ibiza Food Studio: “In een klein steegje in het oude stadsgedeelte van Eivissa eet je een heerlijk achtgangenmenu, steeds compleet afhankelijk van de lokale oogst. Een heel pure Frans-mediterrane keuken waar je ook als vegetariër terechtkan.”

ibzfoodstudio.com

Bar Milagros: “Deze hedendaagse tapasbar in Santa Gertrudis, het mooiste dorpje van het eiland, heeft maar drie tafeltjes. Je eet er de lekkerste sardienen en pan con tomate, en drinkt er heerlijke natuurwijnen.”

@barmilagrosibiza

Aubergine by Atzaró: “Een klassieker in San Miguel. Mijn favoriet is de venkelsalade met appelsien en rozemarijn, allemaal gekweekt op hun boerderij bij het Atzaró Agroturismo Hotel.”

aubergineibiza.com

Bar Can Berri: “Een tip van mijn aannemer. Geen toerist kent Sant Agusti, een klein dorpje met een kapel die ’s avonds oplicht. Je eet er de vis van de dag of een lekkere pasta vongole tussen de locals.”

barcanberri.com

El Bigotes: “Uitgebaat door een oud mannetje in een kleine baai. Je zit er letterlijk met je voeten in de zee. Er wordt dagelijks niet meer dan één vis geserveerd.”

Camino Cala Boix a Cala Mastella 138T, Cala Mastella

Mercado

“Elke zaterdag is het markt op het dorpsplein van Buscastell. Een oud vrouwtje verkoopt er vegan paella, je koopt er groenten bij de lokale boeren en ontdekt er allerlei artisanale producten, van zelfgemaakte oliën en zeepjes tot gevlochten mandjes. Daarna zak je af naar Can Tixedó Art Café, mijn stamcafé. Hier komen alle boeren uit de omgeving een hapje eten voor hun siësta. Ik eet er zelf twee keer per week de chili sin carne.”

Natuur

Crystal Mountain: “Een plek in het midden van het bos waar veel yogi’s heen trekken om kristallen te zoeken. Onder een gigantisch oude boom kun je zelfs een crystal shower nemen die je energieën reinigt. Geen fan van al die spiritualiteit? Dan nog is het een hele mooie plek om te wandelen.”

Atlantis: “Na een wandeling door de bergen stoot je schijnbaar op een stadje dat ooit door het water is opgeslokt, niet ver van Es Vedra. Hier werden vroeger de rotsblokken uitgehakt voor de stadsmuren van Eivissa, met felblauwe lagunes als resultaat.”

Alpaca’s

“Twee Antwerpenaren startten hier enkele jaren geleden met een alpacaboerderij nadat ze wegvluchtten van de drukte. Van de wol weven ze onder meer sjaals, poncho’s en dekens.”

alpacasibiza.com

Het veld op

“Francesca en Alonzo kun je misschien wel nieuwe hippies noemen. Onder de naam The Farm Ibiza hebben ze een ecologische boerderij en bloemenstudio. Ze geven je maar al te graag een rondleiding of workshop, je moet ze alleen even een berichtje sturen.”

@thefarmibiza

@thefloralstudioibiza

@thefarmersclub