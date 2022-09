Tien proefkonijnen op onze redactie schrapten een maand lang alle ultrabewerkte voeding uit hun eetpatroon en lieten zich voor en na die periode medisch controleren. Hun ervaringen en de resultaten zetten aan tot nadenken. Lees het hele dossier nu op weekend.knack.be/WeetWatJeEet.

Zo herken je ultrabewerkt vlees Ook industrieel bewerkt vlees wordt vaak als ambachtelijk verkocht. Zo herken je het:

1: Voorkant versus achterkant

Onthoud deze gulden regel: de voorkant is marketing, de achterkant informatie. Draai alle verpakte voeding eerst om. Je zou weleens versteld kunnen staan van hoe die ‘ambachtelijke ham’ daadwerkelijk gemaakt wordt.

2: Hoe korter, hoe beter

Een lange ingrediëntenlijst is vaak een teken aan de wand. Je kunt thuis een heerlijke vleessalade maken zonder suiker, bewaarmiddelen, zetmeel of toegevoegde smaak- en kleurstoffen. Waarom zou je die toevoegingen dan wel in een potje uit de winkel willen?

3: De volgorde is belangrijk

Ingrediënten moeten gerangschikt staan op basis van hun aandeel in het eindproduct. Van het eerste ingrediënt in het rijtje zit er altijd meer in dan van het tweede, enzovoort. Een potje kip-curry waarop kip niet vermeld wordt op de eerste plaats, mag dan ook met enige achterdocht bekeken worden.

