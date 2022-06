Vruchtbare bodem

Drie labels van eigen bodem om te ontdekken.

1—Zij aan zijde

Steeds meer jonge ontwerpers zetten zich af tegen het idee van modeseizoenen, niet alleen om hun productie te vereenvoudigen, maar ook met het idee dat tijdloze mode uiteindelijk de toekomst is. Ook ontwerpster Claudia Latruwe kiest voor die piste, met een serie eclectische zijden sjaals die je voor allerhande gelegenheden uit de kast kunt trekken. In haar collectie is ze niet bang om stijlen te laten clashen, met een speelse uitstraling als eindresultaat.

claudialatruwe.com

2—Netelige situatie

Een slow fashion brand, noemt ontwerpster Babette Debouver haar See through the label. Naast vakmanschap is ethisch en duurzaam produceren immers de kern van haar modelabel. Niet alleen maakt ze zo onder meer totebags uit gerecycleerde visnetten, ze lanceert nu voor het eerst een gelimiteerde beach wear-collectie die volledig met de hand geweven wordt uit brandnetel. Hiervoor doet ze een beroep op een atelier in Nepal dat vrouwen een duwtje in de rug wil geven.

seethrough-thelabel.com

3—Dans maar

Er werd de voorbije maanden al dankbaar gebruikgemaakt van het feit dat dansen tot in de vroege uurtjes opnieuw mogelijk is. Het jonge modemerk Soir wil inzetten op elegante feestkleren om deze lange nachten onbezorgd mee door te komen. Laura Praet en Lise Eerens, de bezielers achter Soir, ontwierpen voor hun eerste collectie zeven jurken in verschillende kleuren. De collectie ontdek je onder meer in de pop-upshop van Cesar Casier in Knokke.

Albertplein 22, Knokke, studio-soir.com

See through the label © alberto gobbato