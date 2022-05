Vrienden voor het leven

Een beste vriend is iemand van wie je gewoon weet dat hij altijd voor je klaar zal staan, menen Cor (77) en Theo (77). De twee Antwerpenaren kennen elkaar al hun hele leven. En dat mag je best letterlijk nemen.

Cor: “Theo en ik schelen slechts enkele uren in leeftijd van elkaar. Hij is geboren op 27 juli 1944, een paar uur voor middernacht, ik op 28 juli na middernacht. We hebben letterlijk op dezelfde kraamafdeling gelegen. We vertellen ook altijd dat we samen de oorlog nog hebben meegemaakt. Zo’n drie maanden na onze geboorte werd Merksem bevrijd.”

Theo: “We zaten samen in de papklas, en later ook in de kleuter- en lagere school. Al die jaren hebben we achter elkaars hoek gewoond. Het waren andere tijden, iedereen kende iedereen. We hebben onze dagen altijd samen gesleten. Als we ergens speelden gingen we gewoon drinken halen bij wie er het dichtstbij woonde. Vaak aten we ook ’s avonds samen. Dan vroegen we aan elkaar wat de pot schafte thuis en kozen we waar we het meest zin in hadden.”

Cor: “Theo was vroeg getrouwd, hij was net geen twintig. Vanaf dan zaten we natuurlijk niet alle dagen meer samen, maar we zijn in contact gebleven. Door de jaren heen is hij altijd de persoon geweest naar wie ik het eerst ging als er iets was. Toen mijn vrouw ernstig ziek werd en ik haar niet alleen kon laten, gebeurde het regelmatig dat hij boodschappen voor me ging doen of de hond kwam uitlaten. Hij was bijna diens tweede baasje. Dat was vanzelfsprekend, alsof we aanvoelden waar de ander nood aan had.”

Theo: “Ik heb ook het meest gehad aan Cor toen mijn vrouw plotseling overleed. Ze kreeg een hartaanval en lag een maand lang in coma. Op zulke momenten is het heel belangrijk om een beste vriend te hebben van wie je gewoon weet dat hij er voor je is, aan wie je alles kunt vragen.”

Cor: “We zien elkaar vandaag weer iets meer dan vroeger dankzij OKRA ( de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen en Brussel, red.), waarmee we allebei allerlei activiteiten doen. Vroeger gingen we ook weleens samen fietsen, maar dat lukt vandaag niet meer zo goed. Wanneer we nu afspreken, gaan we vooral graag samen op restaurant. Al moeten we toegeven dat we vroeger ook meer stopten om iets te drinken dan dat we echt fietsten.” (lacht)

Theo: “Of we op elkaar lijken? Cor zal misschien sneller impulsief reageren, terwijl ik altijd liever even over de dingen nadenk voor ik handel. Wel houden we er allebei van om het zotteke uit te hangen. In onze jeugd hebben we zo best wat kattenkwaad uitgehaald. Zo herinner ik me dat we als tieners in de dokken aan het zwemmen waren en een onbekende man vroeg of het water niet te koud was. Toen hij zich helemaal had uitgekleed om ook te zwemmen, is Cor met zijn kleren naar de andere kant van het kanaal gezwommen, waardoor die man poedelnaakt om zijn kleren moest. (lachen) Het is spijtig dat die tijd voorbij is.”