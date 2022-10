Vriendelijk design

Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

Op het vlak van kindermeubilair is het niet altijd eenvoudig om duurzame producten te vinden. Het jonge Amsterdamse interieurbedrijf Frendly wil dat gat in de markt opvullen. Voor hun kindermeubelen zijn ze niet alleen transparant over de grotendeels gerecycleerde materialen, maar beloven ze ook een garantie op terugname. Op basis van de staat van je meubel wordt bepaald of het hergebruikt, hersteld of gerecycleerd moet worden, alsook wat de passende teruggave voor jou als klant is.