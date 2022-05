Voyage rivage

Journaliste Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren. In Knack Weekend bundelt ze elke maand een postkaart met de beste tips. Deze keer houdt ze halt in Madeira.

Waar Madeira is een Portugees eiland in de Atlantische Oceaan, ten zuidwesten van de Portugese kust. Het staat (onterecht) bekend als ‘bestemming voor bejaarden’, maar er komt stilaan meer schwung in het imago. Het bloemeneiland stond deze maand nog op de cover van Condé Nast Traveler: ‘ How old-school Madeira became cool’.

Bad met zeezicht Een van de vernieuwers op het eiland is Okulus, een boho-chic vakantievilla met zeezicht in de slaapkamers, op het terras, de infinitypool én vanuit je bad. Op het verhuurplatform Funchal Cottages vind je nog meer zeevilla’s met droominterieur. funchalcottages.co.uk

Dagje glamour Madeira staat bekend om de prestigieuze vijfsterrenhotels. Een dagje glamour beleven kan in The Cliff Bay, met niet minder dan zeven bars en restaurants.

Smaakbom Talk of the town is Pau de Lume, het net geopende restaurant in het Savoy Palace hotel, dat niet alleen qua look maar ook op het bord een hedendaagse twist serveert. Denk aan azulejos, hanglampen, all day brunch en sharing plates.

Vergeten casino Een tip voor architectuurliefhebbers: de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer bouwde in Funchal het ufoachtige Casino da Madeira. casinodamadeira.com

Terras op de kliffen Slapen in vijfsterrenhotel Reid’s Palace is vooral weggelegd voor de rich & famous, maar gelukkig mogen niet-gasten ook aanschuiven voor de legendarische afternoon tea. Het paleis werd in de 19de eeuw gebouwd op een klif aan zee en heeft nog steeds de architectuur en grandeur van toen.

Pintjes tappen Jaca is een boetiekhostel met gezellig ingerichte tweepersoonskamers en slaapzalen. Je tapt er zelf je pintjes in de honesty bar. jacahostel.com

Klimwerk Het binnenland van Madeira is bergachtig, goed voor uren kijk- en stapplezier. Langs de hoogste toppen, Pico Ruivo en Pico Do Arieiro, loopt een wandelroute van zeven kilometer.

