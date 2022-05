Voor elkaar gemaakt

Het lievelingetje van de zomer is inzetbaar in bijna alle gerechten, maar de tomaat is vooral onweerstaanbaar met burrata. Deze tomatensalade is een streling voor alle zintuigen.

Tomatensalade

Voor 2 personen:

50 ml olijfolie

1 teentje knoflook

1 kl venkelzaad

1 kl chilivlokken

2 el kappers

4 ansjovisfilets

Peper en zout

200 g kerstomaten

400 g tomatenmengeling (kerstomaten, pruimtomaten, coeur de boeuf…)

3 el boekweit

2 takjes dragon

1 bol burrata

1. Verhit de olijfolie voor de warme tomaten in een steelpan. Pers er de knoflook in en voeg venkelzaad, chilivlokken, kappers en ansjovisfilets toe. Laat het geheel vijf minuten zachtjes sudderen.

2. Halveer ondertussen de kerstomaten. Doe die helftjes bij de olie en fruit de tomaten tien minuten onder deksel. Kruid met peper en zout. Zet aan de kant.

3. Spoel en snijd de tomatenmengeling voor de salade in schijfjes.

4. Rooster de boekweitkorrels in een pan zonder vetstof.

5. Pluk en hak de dragonblaadjes.

6. Schik de tomaten op een schaal, leg de burrata op de tomaten.

7. Overgiet met de warme kerstomaten en werk af met de boekweit en dragon.

8. Kruid nog eens met peper en zout.

Tip: de warme tomaten zijn ook heerlijk als dip bij harde kazen of op een stukje stokbrood.

1 © Diane Hendrikx

2 © Diane Hendrikx

3 & 4 © Diane Hendrikx