Voor elk wat wijns

Wijntoerisme heeft niet meteen een sprankelend imago. Klassieke proeverijen of rondleidingen op het domein missen wat pit. Weg met de bestofte cursus druif en terroir: een nieuwe generatie sommeliers en wijngaarden pakt het anders aan met picknicktafels op kliffen en wijnfestivals met livemuziek.

Morgado do Quintão, Algarve, Portugal © GF

—Yoga in de wijngaard Morgado do Quintão, Algarve, Portugal

Wat & waar: Filipe Caldas de Vasconcellos erfde een wijnboerderij die al sinds de jaren 1900 tot zijn familie behoort, aan de voet van het Mon–chique-gebergte in het zuiden van Portugal.

Wijn: de Algarve staat niet bekend als Portugals beste wijnstreek, maar dat heeft volgens Filipe vooral te maken met projectontwikkelaars die stukken land opkochten om er golfterreinen of hotelresorts te bouwen. Morgado do Quintão wil de Algarve opnieuw in de aandacht brengen als wijnbestemming.

Op het programma: lunch aan een houten farmer’s table onder een 2000 jaar oude olijfboom, yoga tussen de negra mole-wijnranken of art & wine-workshops: wijnactiviteiten zijn hier Pinterest perfect.

Nieuw: sinds dit jaar is er ook een Wine Club met vineyard tasting series, proeverijen in de wijngaard, telkens rond een nichethema zoals wijnen uit de Algarve.

Vineyard Cottage: overnachten doe je in Portugese cottages met zwembad, witgekalkte muren, terracotta vloeren en vrolijk gekleurde luikjes. Omgeven door olijf- en amandelbomen creëren ze hier hun eigen mix van tranquilidade.

morgadodoquintao.pt

—Bed, bar & bottle Tillingham, East Sussex, Verenigd Koninkrijk

Wat & waar: in het zuiden van Engeland, op een uurtje rijden van ferryhaven Folkestone, staat een gerenoveerde boerderij met wijngaard te midden de bossen en graslanden van East Sussex.

Design: materialen zoals staal, hout en beton doen denken aan het boerderijverleden, terwijl neonletters, wilde bloemen, moderne kunst, gebatikte kussens en oversized lampen voor de verrassing zorgen. Net voor de coronapandemie opende Tillingham ook elf slaapkamers op het domein.

Wijn:Tillingham is a new kid on the block en bestaat nog maar sinds 2017. Wijnmaker Ben Walgate verbouwt een twintigtal druivenvariëteiten en produceert natuurwijnen, maar ook pét-nat-ciders volgens een minimal intervention-principe. Hij staat bekend als een van de meest experimentele wijnmakers van het land.

Op het etiket: elke fles heeft een andere smoel: van etiketten met zwarte kapitalen tot gezeefdrukte illustraties. Het grafisch design is een ontwerp van de Londense studio Kellenberger-White, die vooral voor musea en kunstgalerieën werkt. Sommige prints zijn in A3-formaat te koop als artwork in gelimiteerde en met de hand genummerde oplage.

Op het menu: voor elk wat wijns. In de Bar & Bottle Shop staan cheese & charcuterie op het menu, in de Dutch Barn branden woodfired pizza’s in de oven en de Canteen serveert lunch of diner. En dan vergeten we het ontbijt nog, met lokaal geperst appelsap, huisgemaakte granola en Ogleshield-kaas.

tillingham.com

—Wijncowboys Chateau, Amsterdam, Nederland

Wat & waar: een urban winery in de hippe stadsbuurt Amsterdam-Noord.

Pret in de fles:city wineries zijn vooral in Amerika populair, Chateau was in 2018 de eerste in Nederland. Ze kopen druiven aan bij Europese boeren en verwerken de vruchten tot wijn in Amsterdam. Chateau staat bekend om eigenzinnige en onverwachte blends. Een Italiaanse montepulciano met een Duitse spätburgunder, waarom niet? Alle wijnen krijgen ludieke namen zoals Lucky Lucy of Fantastic Mr. Fox.

Transparant: ze communiceren helder over het maakproces, maar ook over de milieu-impact van bijvoorbeeld het transport van hun druiven.

Geld terug: het bedrijf heeft een zero waste-filosofie: van de schillen en pitjes worden bier en grappa gemaakt door Amsterdamse buren Oedipus-brouwerij en The Stillery. Bij Chateau zelf maken ze van druivenschillen het licht bruisende zomerdrankje Piquette. En als je een fles weer inlevert, krijg je 0,50 euro statiegeld. Kleine stapjes naar meer verduurzaming in de wijnwereld.

Op het menu: de winkel van Chateau zit in een industriële loods op een voormalig haventerrein, een plezante setting om bij de tastings hapjes van de hippe menukaart te bestellen.

Jeu de goûts: Chateau organiseert het hele jaar door minifestivals met livemuziek, dj’s, jeu de boules en veel wijn om te proeven natuurlijk. Franse picknickvibes, maar dan in Amsterdam.

chateau.amsterdam wildwineschool.co.uk

—Wijnweekends in België Domeinen in eigen land

Wat: Toni De Coninck (journalist) en Pieter Fraeyman (sommelier bij Hertog Jan) schreven samen het mooie boek Wijnweekends in België. Elke wijngaard krijgt een ID-kit met informatie over het domein, maar ook wat je zeker moet proeven, waar je in de buurt kunt verblijven of lekker eten.

Waarom kopen: De Coninck vertelt op een hele toegankelijke manier over wijn bouwen, een wereld waar vaak met ingewikkelde termen wordt gegoocheld.

Tip: wat we ontdekten in het boek: België heeft een urban winery. De Wijnfaktorij in Antwerpen levert zelfs wijn aan het beroemde Spaanse restaurant El Celler de Can Roca.

nl.lusterpublishing.com

—Buiten is het beter Wild Wine Club, Cornwall, Verenigd Koninkrijk

Wat & waar: de Wild Wine Club van sommelier Debbie Warner in Cornwall focust op ‘wijneducatie voor de moderne drinker’. Je kunt er cursussen volgen, maar ook wijnlunches in the wild boeken, aan houten tafels tussen wijnranken, onder krijtrotsen of in kasteeltuinen. Ze houdt niet van snobisme en wil wijnkennis bij een breder publiek brengen.

Slogan: onder het motto ‘expand your mind and get your feet muddy’ gelooft ze dat wijn net dat tikkeltje woester en wilder smaakt als je ’m drinkt op een buitenlocatie. Uit stoffige wijnkelders recht de natuur in.

Focus: biodynamische wijncultuur, natuurlijke pesticides, cold-climate wines en milieuvriendelijke verpakkingen zijn Debbies dada. Deze zomer start ze met The Sustainability Series, een reeks evenementen rond duurzaamheid en wijn. Als je haar Instagramkanalen volgt, ben je meteen mee met innovaties in de Engelse wijnwereld.

wildwineschool.co.uk, Instagram @wildwineclub en @wildwineschool

Wijnreisjargon wiking Hiking van wijnlodge naar wijnlodge. boutique winery Kleinschalige wijngaard, soms met B&B of boetiekhotel. wijnretreat Wijn in combinatie met wellness, denk aan een infinitypool met uitzicht over wijnranken. urban winery Wijnmakerij in de stad. In New York opende onlangs de eerste rooftop winery.

Morgado do Quintão, Algarve, Portugal © GF

Morgado do Quintão, Algarve, Portugal © GF

Tillingham, East Sussex, Verenigd Koninkrijk © GF

Tillingham, East Sussex, Verenigd Koninkrijk © GF

Tillingham, East Sussex, Verenigd Koninkrijk © GF

Chateau in Amsterdam © GFG / NADINE VAN DER WIELEN

Domeinen in eigen land © GF

Wild Wine Club, Cornwall, Verenigd Koninkrijk © BETH DRUCE