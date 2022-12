Raad elke dag een woord van vijf letters in zes pogingen, zonder tips of advies, dat is Wordle. Het spelletje is bedacht door Josh Wardle, een software-ingenieur uit Brooklyn, om zijn woordspelletjes-gekke vrouw te entertainen tijdens de lockdown. Hij gooide het in oktober 2021 online, maakte het eind 2021 mogelijk om je resultaat te delen op social media en ging van negentig deelnemers op 1 november naar miljoenen eind december. Op 31 januari kondigt The New York Times aan het spel aangekocht te hebben.