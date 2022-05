Verjaardagstroon

Vijf stoelen en sofa’s die een verjaardag vieren.

1—In de aanloop naar Salone del Mobile vroeg ondernemer Hans Lensvelt in 2012 aan ontwerper Joep van Lieshout of hij geen installatie wilde maken. Uiteindelijk koos de Nederlander met de Spider Chair voor een gloednieuw ontwerp, waarvan hij dertig prototypen maakte op evenveel dagen tijd. Het zou nog vier jaar duren vooraleer het product echt op de markt kwam. De eiken stoelen zijn stapelbaar tot maar liefst twaalf stuks.

330 euro, lensvelt.nl

2—Technisch gezien vierde de Rey Chair vorig jaar zijn vijftigste verjaardag, aangezien de Zwitserse ontwerper Bruno Rey het model lanceerde in 1971. Maar omdat het Deense label HAY nu samen met het Zwitserse designbedrijf Dietiker de stoel opnieuw uitbrengt, knijpen we graag een oogje dicht. De stapelbare klassieker is van massief hout en is verkrijgbaar in verschillende tinten.

559 euro, via gaest.design

3—De kans is bijzonder groot dat je ooit een exemplaar van de iconische Tripp Trapp in huis hebt gehad. Alweer vijftig jaar geleden werd de kinderstoel door de Noorse Peter Opsvik op de markt gebracht. Sindsdien wordt de Tripp Trapp vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ter ere van de verjaardag biedt kinderlabel Stokke een jubileumcollectie aan in beperkte oplage.

239 euro, stokke.com

4—Nog een ontwerp dat al vijftig jaar meegaat is Le Bambole van Mario Bellini voor B&B Italia. De sofa’s kregen een ecologische update waarbij hun metalen geraamten werden vervangen door een plastic skelet van verwerkte petflessen. Zo bestaan ze intussen voor meer dan de helft uit gerecycleerde materialen, bovendien zijn ze eenvoudig demonteerbaar zodat ze later opnieuw gerecycleerd kunnen worden.

Vanaf 3092 euro, bebitalia.com

5—Tot nu toe waren er slechts 600 stuks van de PK0 A-stoel van de Deense Poul Kjærholm in omloop. Hij ontwierp de stoel in 1952 bij zijn aanstelling bij Fritz Hansen. Het meubelontwerpbedrijf brengt de modernistische stoel opnieuw uit ter ere van zijn 150ste verjaardag. Liefhebbers maken met andere woorden binnenkort opnieuw kans om de functionele sculptuur in huis te halen.

Beschikbaar vanaf september, prijs op aanvraag, fritzhansen.com

2 © GF

3 © GF

4 © GF