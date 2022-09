De meeste mensen associëren pizza met een luie maaltijd of ongezonde snack, een noodoplossing voor de lege ijskast. Ik moet het met hen oneens zijn. Pizza is misschien niet altijd de meest voedzame optie, maar de diversiteit in aanbod en cultuur eromheen blijft enorm boeiend. Voor wie daaraan twijfelt, is er de onlangs verschenen docuserie Chef’s Table op Netflix, die de gastronomische en culturele verschillen in pizza behandelt.

Een van de bijzondere verhalen rond pizza vind je in Zweden. Daar leeft immers het geloof dat de bakermat van de pizzacultuur bij hen ligt. Ze bedachten ook een eigen pizzasalade – licht gepekelde witte kool met veel olie en zout – die je daar in elke pizzatent als bijgerecht neemt. Misschien is het die link die me naar V Pizza trok. Deze keten komt via Los Angeles en Riyad overwaaien uit Stockholm en belooft een ‘fast fine’-ervaring: kwalitatief tafelen voor prijzen die je eerder met fastfood associeert.

De zaak ligt op een van de drukste kruispunten van Antwerpen tussen andere zaken met snelle concepten, maar hoort qua stijl en inrichting niet helemaal in dat rijtje thuis. Muren vol opvallende graffiti, een bar in donker marmer en een kleurrijke selectie banken en stoelen zijn eerder atypisch in dit soort zaak. Ook de fijne en vlotte bediening aan tafel associeer je niet meteen met fastfood. Op de kaart vind je uiteraard vooral pizza, die in tegenstelling tot andere concepten vers gekneed en belegd wordt en in een echte pizzaoven wordt gebakken. Die inspanningen leiden tot een degelijk resultaat: pizza’s met een krokante, smaakvolle korst en dunne bodems die net voldoende worden belegd. De ‘margherita’ is misschien net wat te droog, maar de ‘capricciosa’ met gekookte ham en portobello is meer dan keurig. Zelfs de ‘bee sting’ met de minder courante combinatie van salami, chili en honing is gebalanceerd en lekker tot de laatste hap. Als vervolgens de rode huiswijn en het dessert ook minstens correct blijken te zijn, vergeet je al snel de vuilnisbakken die op de achtergrond even worden buitengezet.

© instagram/ v_pizza_antwerp

Het is niet al goud wat blinkt, maar de maaltijd achter de opvallende façade is degelijk en prijs-kwaliteit bijzonder scherp.

* nee, bedankt, ** kan beter, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** aanrader, ***** DE OMWEG WAARD

V Pizza Waar De Keyserlei 1a, 2000 Antwerpen. Type keuken Snelle en betaalbare kwalitatieve pizza. Sfeer en geluid Marmer en graffiti botsen prettig met het kleurrijke meubilair. Prijs Pizza’s tussen 11 euro en 17 euro, salades in dezelfde prijscategorie.