Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

Duurzaamheid mag geen elitair gegeven worden, vindt de Deense keukenfabrikant Kvik. Hun nieuwste keukenontwerp is naast het meest voordelige in hun gamma meteen ook het meest circulaire. Niet alleen wordt de keuken voor 70 procent uit gerecycleerde materialen gemaakt, maar bij afbraak kan 99 procent van de fronten opnieuw worden gerecycleerd. Een bijzonder groene keuken dus, enfin, in aardtinten.