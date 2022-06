1. Back to basics. De gin-tonichype was er een van grandeur en overdaad. Vaak kwam de drank in te grote glazen op voet met bergen garnituur en uitgebreide versiering. Die tijden zijn voorbij, mensen grijpen weer terug naar eenvoud. Geen vijftien ingrediënten voor een cocktail, geen opgesmukte glazen, maar simpele recepten waar één spirit de basis vormt en duidelijk geproefd mag worden. Vaak in een simpel, bijna saai glas.

2.Natuurwijn/sake. De golf van nieuwe soorten dranken heeft ook zijn weg gevonden naar de mixed drinks. Enerzijds is er de sake, die zich enorm goed laat mengen en mixen met andere smaakmakers en op zichzelf heel verschillend en verrassend kan smaken. Anderzijds heeft natuurwijn soms zulke uitgesproken en wilde smaken dat het zonder toevoegingen al een cocktail lijkt.

3. Location location location. De tijd dat een degelijke cocktail alleen te vinden was in een (hippe) bar is voorbij. Buurtcafés, restaurants en zelfs snackbars zetten vol in op mixed drinks. Vooral menukaarten met veel aroma’s en brute smaken combineren ideaal met cocktails.

4.Shots. Niet zo heel lang geleden was het bestellen van shots allesbehalve classy te noemen. Een rondje bommetjes was vooral bedoeld om heel snel dronken te worden, toch? Wel, daar komt nu verandering in. Na de maaltijd een rondje exclusieve mescal voor de hele tafel kan zomaar gebeuren. Ook shots met minicocktails om de maaltijd te besluiten zijn geen zeldzaamheid. Sowieso is het shotje ook meer en meer te vinden in menuformules op restaurant: een jus, een bouillon of een infusie om een gerecht extra kader en smaak te geven.