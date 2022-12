Hoezeer Pantone ook zijn best doet om Very Peri, een soort dieppaars, tot kleur van het jaar te kronen, het is hot pink dat in 2022 met de titel gaat lopen. Van fluoroze tot fuchsia: het zijn luide en zelfverzekerde rozetinten die de modewereld in de ban houden. Valentino wijdt haast een volledige show aan de kleur, verschillende bekende koppen als Lizzo en Florence Pugh dragen de kleur regelmatig en op TikTok inspireert het tot trends als bimbocore en barbiecore.