Tips & tricks

Het perfectioneren van een cocktail zit ’m vaak in de details. Zorgvuldig je spirits kiezen, biologisch fruit kopen voor je zeste en sap, en hygiënisch werken zijn een evidentie. Maar er zijn ook extra’s die niet altijd veel tijd of geld kosten en toch een wereld van verschil kunnen maken.

Gefumeerde glazen. In de gastronomie experimenteert men al langer met het toevoegen van rook bij gerechten. Ook in de mixology komt die trend vaker voor. Rooster met een keukenbrander of open vuur wat zoethout, kardemompeul of kaneel en plaats er je glas overheen. Mix je drank en serveer meteen in het rokerige glas. De achtergebleven aroma’s zullen bijdragen tot een extra rijke ervaring.

Aromaten opwarmen. Sinds de grote gin-tonichype drijven er allerhande aromaten en botanicals in onze glazen. Dat is visueel leuk, maar vaak dragen ze weinig bij tot het eindproduct. Als je echter een kaneelstok, wat peperbollen of een steranijs even verwarmt in een droge pan of hete oven, zullen de smaken makkelijker loskomen en de drank wél echt parfumeren.

Een drank wat extra smaak meegeven kan ook op een minder gesofisticeerde manier. Zo werd in grootmoeders tijd een saaie jenever op smaak gebracht met pruimen of druiven. De mogelijkheden van infuseren zijn eindeloos. Oververse tomaten en pepers met vodka, gin met groene kruiden of, zoals eerder vermeld, koffiebonen in je vermout. Samenvoegen, idealiter vacuüm trekken en achteraf door de fijne zeef halen.

Laat je verbeelding je enige grens zijn. Als het lekker smaakt en als de combinaties voor jou werken, is alles mogelijk. Sommige combinaties of methodes lijken gek, maar werken wel. Zo is er gekende drank met mescal, koffie, vermout en witte crème de cacao, die wordt geserveerd met… een lijntje cacaopoeder. Dat lijntje snuif je op en legt een film in mond en keel. De combinatie van dat laagje stof en de cocktail samen zou goddelijk smaken. Misschien wat vergezocht, maar waarom niet?

IJs en ijs is twee. Onderschat de kracht van ijs als ingrediënt in je bereiding niet. Men denkt vaak dat meer ijs minder smaak betekent, maar niets is minder waar: veel ijs houdt je drank op temperatuur en je verhoudingen in balans. Ga indien mogelijk op zoek naar goed gemaakte ijsblokken: de euro extra voor een zak zal je je achteraf niet beklagen.

© Anaïs Lesy

© Anaïs Lesy