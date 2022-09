#dolphinskin #steamyskin Maxime Quach (22), modestudent, he/she Gezicht: Exfoliating Lotion Glow Tonic, Pixi bij Ici Paris XL. Vitamin Wakeup Mist, Pixi bij Ici Paris XL. Tinted Healthy Glow Gel-Cream Re-Boost, My Clarins. Fond de teint Studio Radiance, N0, M.A.C. Ogen: Colour Stick Chin of Gold 517, Byredo bij byredo.com. Signature Set uit de MOD Collection, RMS bij findejour.com. Lippen: This is Juice Gloss Coco Nut Chill N°1, NYX. Rouge Coco Gloss Icing 726, Chanel. © Michaël Smits