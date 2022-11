Tijdsfragmenten

Strak en sober, in sprankelende kleuren of met een feestelijke toets: alles kan vandaag, voor elke smaak is er een horlogestijl. Dat zegt iets over onze tijd.

Alles draait vierkant

1—BR 05 Copper Brown, Bell & Ross: automatisch horloge in staal met rubberen polsband (4400 euro). bellross.com

2—DolceVita x YVY, Longines: kwartshorloge in staal met polsband in kalfsleer (1640 euro). longines.com

3—Classics Art Déco Carrée, Frederique Constant: kwartshorloge in staal met 82 diamanten en polsband in kalfsleer (2395 euro). frederiqueconstant.com

4—Santos, Cartier: automatisch horloge in staal, geleverd met tweede polsband in rubber (8300 euro). cartier.com

Met de tijd mee

5—Happy Sport, Chopard: automatisch horloge in 18k roségoud met acht diamanten en polsband in alligatorleer (prijs op aanvraag). chopard.com

6—Luminor Due Luna, Panerai: automatisch horloge in staal met polsband in alligatorleer (9300 euro). panerai.com

7—Big Pilot’s Watch 43, IWC: automatisch horloge in staal met rubberen polsband (9700 euro). iwc.com

8—True Thinline X Great Gardens Of The World, Rado: kwartshorloge in hightech keramiek (2260 euro). rado.com

Zwart & goud

9—J10 uit de Dôme-collectie, Julémont: automatisch horloge in staal met pvd-coating en rubberen polsband (1980 euro). julemont-watches.com

10—Oyster Perpetual Yacht-Master 42, Rolex: automatische chronometer in 18k geelgoud met polsband in elastomeer over een legering van titanium en nikkel (28.250 euro). rolex.com

11—Serpenti Spiga, Bulgari bij Colman: kwartshorloge in keramiek en 18k roségoud met in totaal 190 diamanten (17.400 euro). bulgari.com, colman.be

12—Première Édition Originale, Chanel: kwartshorloge in staal met coating van geelgoud, een met onyx versierde kroon en leer in de polsband (prijs op aanvraag). chanel.com

De klare lijn

13—Master Control Date, Jaeger-LeCoultre bij Maison De Greef: automatisch horloge in staal met polsband in kalfsleer (9700 euro). jaeger-lecoultre.com, maisondegreef.com

14—Classima 10355, Baume & Mercier bij Holemans: kwartshorloge in staal met polsband in kalfsleer (1250 euro). baume-et-mercier.com, holemans.com

15—PRX Powermatic 80, Tissot: automatisch horloge in staal en 18k roségoud (2095 euro). tissotwatches.com

16—Meister fein Automatic, Junghans: automatisch horloge in staal met pvd-coating en leren polsband (1340 euro). junghans.de