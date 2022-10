Tien Zweedse merken die je moet kennen

Zweeds design neemt de wereld over. En dan hebben we het niet eens over Ikea of H&M. Wij presenteren tien straffe design-, mode- en beautymerken.

1. Svenskt Tenn – Design

Zweeds design is meer dan pasteltinten en blank hout. Het bewijs: Svenskt Tenn. Het label ontstond in een atelier waarin oprichtster Estrid Ericson moderne tinnen voorwerpen creëerde in de jaren twintig van vorige eeuw. Ze leverden haar snel een gouden medaille op van de Exposition des Arts Décoratifs in Parijs en meteen ook een reeks tentoonstellingen in de Verenigde Staten. Maar de echte doorbraak kwam er toen ze de Oostenrijkse architect Josef Frank, die voor de oprukkende nazi’s vluchtte, inlijfde. Samen produceerden ze een stijl die compleet het tegenovergestelde was van het ideaal: baldadige prints in contrasterende kleuren en materialen. De pers doopte het ‘Swedish Modern’ en daarvan is het merk nog tot op vandaag hofleverancier. Mét designs van Ericson en Frank, maar ook van hedendaagse namen waaronder India Mahdavi.

svenskttenn.com

2. Norrgavel – Design

Norrgavel © SDP / MARCUS LAWETT

Het merk werd in 1991 opgericht door Nirvan Richter, toen die een duurzaam alternatief wilde bieden voor de oprukkende massaconsumptiemaatschappij. Een mix van functionalisme, Japanse wabi-sabi en Amerikaanse Shaker-traditie werd zijn stille revolutie tegen de Zweedse interieurcultuur. De meubelen zijn compromisloos en puur natuur. Norrgavel was het eerste interieurlabel dat een Nordic Ecolabel voor huishoudelijk meubilair uitbracht. Het ontving de milieuprijs van de lokale meubelindustrie in samenwerking met het WWF, en verschillende ontwerpen vielen ook al in de prijzen bij de Swedish Design Awards.

norrgavel.se

3. Björk & Berries – Beauty

Björk & Berries © SDP

Volgens oprichtster Isabelle Lewenhaupt begon alles met een wandeling in de bossen, waarbij ze bladeren en bessen verzamelde die voor haar de essentie vormden van de Zweedse flora. Dat leidde tot de creatie van een eerste parfum dat voor meer dan tachtig procent uit natuurlijke ingrediënten bestaat, dankzij het gebruik van een biologische alcohol afkomstig uit de fermentatie van plantaardig afval, zoals biet. Vandaag zijn er dertien geuren, verkrijgbaar als genderneutrale parfums, maar ook verwerkt in verzorgingsproducten en kaarsen.

Verkrijgbaar bij Fresh Lab (Brussel) en op bjorkandberries.com

4. Our legacy – Mode

Our legacy © SDP

Our Legacy is wat je een cultmerk noemt: het heeft een goed verhaal, een eigen persoonlijkheid en vooral een schare trouwe fans. Zij vallen en masse voor de moderne kijk op de klassieke mannengarderobe van Christopher Nying en Jockum Hallin. De jeugdvrienden en voormalig grafisch designers begonnen hun merk in 2005 met een lijn T-shirts en breidden in 2008 verder uit tot een volwaardige collectie, vandaag ook voor vrouwen. Hun collecties zijn geïnspireerd door uiteenlopende thema’s als de popcultuur uit de jaren negentig, Californische skaters en hardcore muziek. Vorig jaar ging het label in zee met dat andere cultmerk uit Stockholm, Byredo.

ourlegacy.com

5. Totême – Mode

Totême © INSTAGRAM / @TOTEME

Elin Kling begon haar carrière als modeblogger en -journalist. Haar eerste collectie was er een voor H&M, in 2011. Drie jaar later richtte ze samen met haar man, Karl Lindman, Totême op, een chic maar uiterst draagbaar merk met een duidelijke designvisie. “Ik ben altijd heel strategisch geweest bij het aankleden. Ik hou van het idee om een uniform te maken”, zegt Kling. Verwacht geen tierlantijntjes of grote vernieuwingen van Totême, maar doordachte, seizoenloze stukken die de bouwstenen vormen van een goed gecureerde, minimalistische garderobe.

int.toteme-studio.com

6. L:a Bruket – Beauty

L:a Bruket © SDP

Monica Kylén begon haar lijn van natuurlijke zepen om de keramische zeephouders die ze zelf in haar atelier maakte tentoon te stellen. De naam is een Zweeds verkleinwoord dat ‘kleine fabriek’ betekent en verwijst naar het begin van wat zou uitgroeien tot een clean beauty-concept. Met haar man Mats Johansson biedt Monica simpele verzorgingsroutines aan op basis van natuurlijke ingrediënten die van oudsher werden gebruikt in de streek. De nieuwe gezichtsverzorgingslijn is daarvan een perfect voorbeeld: het actieve hoofd-

ingrediënt is afkomstig van een microalg die overal in de Scandinavische wateren terug te vinden is. De biologische uniseks producten en het uitgepuurde design vormen de succesformule van het gamma, dat ook lichaamsverzorging, kaarsen en interieurparfums aanbiedt.

Verkrijgbaar bij Fin du Jour (Antwerpen) en Beauty by Kroonen (Brussel) of via labruket.com

7. Acne Studios – Mode

Acne Studios © SDP

Het succesverhaal van Acne Studios begint met honderd uniseks jeansbroeken die ze gratis weggeven, niet eens verkopen. In 1996 start Jonny Johansson samen met drie vrienden het creatief collectief Acne, een acroniem voor Ambition to Create Novel Expressions (en dus geen verwijzing naar puistjes). Het viertal droomt ervan een multidisciplinair merk uit te bouwen dat kunst en cultuur ademt. Ze maken onder andere magazines, boeken, meubelen en expo’s, maar het is vooral hun mode die onder leiding van Jonny internationaal succes kent. Kenmerkend zijn het eclectisch gebruik van materialen en de coole, Scandinavische tailoring, met een knipoog naar streetwear. Acne’s laatste project draait om de jeans waarmee het 25 jaar geleden begon. Voor veertig euro extra kun je er, in de winkel of online, een persoonlijke boodschap op laten borduren.

acnestudios.com

8. SACHAJUAN – Beauty

SACHAJUAN © SDP / SARA MEDINA LIND

De internationaal gerenommeerde kappers Sacha Mitic en Juan Rosenlind lanceerden in 2004 SACHAJUAN met als doel: de manier waarop we ons haar verzorgen vereenvoudigen. Door minder producten te gebruiken, maar ook door er minder ingrediënten in te verwerken én door efficiënt te verpakken. Alle producten bevatten actieve stoffen afkomstig van twee zeealgen. Het gamma voor de verzorging van de hoofdhuid werd een instant bestseller, net als de haarmist die parfumeert, hydrateert en beschermt tegen uv-straling. Het salon met hetzelfde uitgepuurde design als de flacons blijft een van de wellnesshotspots in Stockholm.

sachajuan.com

9. Fine Little Day – Design

Fine Little Day © SDP

Voor de wereld in de ban van influencers raakte, waren het de bloggers die heel wat fans en volgers om zich heen wisten te verzamelen. Elisabeth Dunker was een van hen. Met haar blog Fine Little Day gaf ze een inkijk in haar idyllische leven in Zweden en daarmee sleepte ze niet alleen prijzen in de wacht, maar ook een boekendeal. Vandaag richt haar bedrijf zich vooral op de kleinschalige en milieuvriendelijke productie van huislinnen, tafel- en huisdecoratie zoals posters, vazen en keramische objecten, ontworpen door lokale en internationale kunstenaars. De rode draad? “De magie van het dagelijks leven. Wiebelige lijnen, warrig haar en speelse momenten.” En dit voor groot én klein.

finelittleday.com

10. Hem – Design

Hem © SDP

De Puffy Lounge Chair en Last Stool van Hem – ‘thuis’ in het Zweeds – hebben het al geschopt tot hedendaags designicoon. En met Hem X weet het label ’s werelds beste curators, kunstenaars en ontwerpers te strikken voor drops van handgemaakte edities van honderd stuks of minder. Passeerden al de revue: Faye Toogood, Sabine Marcelis, Formafantasma en onze eigen Sylvain Willenz. Toffe kleuren, verrassende vormen en een tikkeltje humor. The Scandic way.

hem.com