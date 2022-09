Het beste nieuwe restaurant in de VS is volgens de prestigieuze James Beard Foundation Owamni in Minneapolis. Chef Sean Sherman, aka The Sioux Chef, kookt er Modern Indiginous American. De keuken van voor de kolonisatie van de VS, dus. Zonder tarwe, zuivel, rietsuiker, zwarte peper, kip, varken of rund, want die kwamen pas naar Noord-Amerika met de Europeanen, na 1491. Omdat het vernietigen van voedsel, het innemen van land en het verbieden van oude teelmethodes en culinaire tradities een manier waren om de native cultuur uit te vegen, is de heropleving van de native keuken een bijna rebelse daad. “In Minneapolis vond je in 2007 eten van over de hele wereld, maar geen restaurant dat de keuken serveerde van de oorspronkelijke bewoners”, vertelt Sherman aan The New Yorker. “Het dieet van onze voorouders was nochtans bijna perfect. Hyperlokaal, geen suiker of zout, weinig vet en vlees.(…) Wat we hier doen, gaat over meer dan alleen eten.”

owamni.com