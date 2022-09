Voor 6 personen

“Een pelé royal of royale gepelde is een pezig onderdeel uit het schouderblad. Het is een groot en plat stuk, met botermalse smaken. Een gepelde biefstuk valt veel dunner uit en is dus sneller gaar. Voor deze salade hoef je een pelé royal maar kort aan te bakken. Saignant gebakken en lauw geserveerd in de zomer is een Thai beef een echte voltreffer, met een restje kun je de dag nadien prima een broodje beleggen.”

Vlees

1,2 kg pelé royal

50 g gember

4 tenen knoflook

5 g zwarte peper

5 g Maldon-zout

1 stengel citroengras

1 kl geroosterd sesamzaad

Salsa

6 rode chili’s (zonder zaadlijst)

1 el rietsuiker, 1 el vissaus

1 el limoensap

Salade

6 jonge wortelen

1 komkommer

1 bosje lente-ui, 1 rode ui

2 rode chili’s

Koriander (naar smaak)

Maak een pasta van gember, knoflook, peper, zout en citroengras en bestrijk hiermee de pelé royal. Laat het vlees 24 uur in de koelkast marineren.

Mix alle ingrediënten voor de salsa tot een gladde massa en bewaar voor later.

Snijd de groenten fijn voor de salade en meng ze samen met de chili en koriander.

Bak het vlees mooi krokant op een hoog vuur en laat gedurende tien minuten rusten.

Snijd het vlees in dunne plakjes en dresseer op een bord.

Schik hierover de salade, voeg toefjes salsa toe en garneer het vlees met geroosterd sesamzaad.