Temakiparty met noricrackers met sesam

Voor 2 tot 4 personen

Voor de noricrackers

5 norivellen, 1 el sojasaus,

1 el sesamolie, 2 tl suiker,

3 el sesamzaad

Voor de rijst

250 g sushirijst,

400 ml kokend water,

50 ml rijstazijn, 2 tl suiker,

½ tl zout, 1 avocado,

20 plakjes komkommer,

10 plakjes radijs,

25 g gebakken preireepjes (zie p. 36),

200 g sashimi van rauwe vis (tonijn, forel, langoustine…),

1 omelet,

2 el gari (ingelegde gember),

foreleitjes, sojasaus

Maak de noricrackers. Verwarm de oven voor tot 150°C. Snijd of knip de norivellen doormidden. Meng de sojasaus met de sesamolie en suiker. Bestrijk de glanzende kant van 5 van de halve norivellen met een kwastje met deze saus. Strooi het sesamzaad erover. Leg de andere helften van de norivellen erop en herhaal de handeling. Leg de norivellen tussen twee vellen bakpapier op een bakplaat. Leg er een andere bakplaat op om ze op hun plaats te houden. Bak de norivellen 12 minuten. Als ze uit de oven komen, zijn ze hard en plakken ze een beetje op elkaar. Laat ze helemaal afkoelen en trek ze dan van elkaar.

Maak de rijst: spoel de rijst meerdere keren in koud water tot het water helder is. Schep de rijst in een pan. Schenk het kokende water erbij en dek de pan af. Kook de rijst 2 minuten, zet het vuur lager en kook de rijst nog 8 tot 10 minuten, of tot het water helemaal is opgenomen. Het kan zijn dat het lijkt of de rijst nog niet helemaal gaar is, maar voeg geen extra water toe, want de azijn zal de rijst zachter maken. Meng de azijn met de suiker en het zout. Roer dit mengsel door de rijst. Verdeel de rijst over een groot bord zodat hij sneller afkoelt.

Snijd het vruchtvlees van de avocado in blokjes, schep ze in een schaaltje en zet dit op tafel, samen met de komkommer, radijs, preireepjes, vis en eventueel andere groente- en vissoorten naar keuze.

Haal de noricrackers van elkaar. Snijd de Japanse omelet in stukjes. Verdeel de rijst en vervolgens de andere ingrediënten over de helft van een noricracker en rol op tot een hoorntje.