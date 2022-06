Tafellakens waarvan het water je in de mond loopt, dat is wat je kunt verwachten van Oeuvres Sensibles, pseudoniem van de Franse ontwerpster Sarah Espeute. Haar tafelkleden worden gemaakt van vintage linnen en katoen en met de hand geborduurd in Marseille. Verwacht culinaire trompe-l’oeils, van zomers fruit tot oesterschalen. Heb je meteen inspiratie voor wat je kunt maken vanavond.

Vanaf 84 euro, oeuvres-sensibles.com