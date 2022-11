Surinaamse bami met kip

De Surinaamse keuken is een smeltkroes van vele internationale keukens. In Een klootzak-proof kookboek van chefs Job en Perry spat de liefde voor onder andere Surinaamse broodjes en nasi van de bladzijden. Wij lieten ons inspireren door deze twee kerels voor een Surinaamse bami.

Voor 6 personen:

Voor de kip met marinade: 2 kg onderbouten, 1 bouillonblokje (Maggi), 3 el sojasaus, 3 el ketjap manis, 1 el geraspte gember, 2 teentjes geraspte knoflook, 1 el fijngesneden galanga, 1 el geplette zwartepeperbollen, 600 g eiernoedels, 2 el pindaolie, 4 stuks kleine paksoi, blaadjes van 4 selderstengels, 3 lente-uien, 1 bosje koriander, 1 komkommer, 2 uien, 2 teentjes knoflook, stuk gember van 3 cm, stuk galanga van 3 cm, 3 Daun Salam-blaadjes (Indonesisch laurierblad, kun je vervangen door curryblad of laurierblad), 1 kl trassi (garnalenpasta), 2 bouillonblokjes (Maggi), 5 el ketjap manis, 5 el sojasaus, gefruite uitjes

Voor de sambal: 2 adjuma-pepers, 2 rawit-pepers, ½ ui, 1 teentje knoflook, 80 ml natuurazijn, 1,5 kl suiker, 1 kl zout

1. Start met het maken van de marinade voor de kip. Plet de zwartepeperkorrels en doe ze samen met de geraspte gember, galanga en knoflook in een kommetje. Pulver er het bouillonblokje bij en overgiet met de sojasaus en ketjap. Roer alles goed onder elkaar en masseer de kippenboutjes in met de marinade. Marineer de kip minstens 6 uur.

2. Doe de bami in gezouten kokend water. Zet het vuur af en laat de bami vier minuten zitten in het water. Trek de bami ondertussen zachtjes los van elkaar met een vork. Giet af en spoel onder koud stromend water. Zet aan de kant.

3. Trek voor het maken van de sambal handschoenen aan. Snijd de pepers fijn en bewaar ook de pitjes. Snipper de ui en knoflook. Verwarm de azijn samen met de suiker en het zout totdat het gesmolten is. Doe de pepers en ui in een kommetje en overgiet met de azijn. Dek af en bewaar in de koelkast.

4. Snijd de paksoi in reepjes en spoel. Spoel de selderblaadjes en snijd grof. Snipper de ui en knoflook. Rasp de gember en galanga. Verhit een wokpan met 2 el pindaolie en bak de ui glazig. Voeg er de knoflook, galanga en gember aan toe. Roerbak twee minuten. Doe er het Salam-blad, de trassi en bouillon bij. Roerbak drie minuten. Doe er de paksoi bij en bak gaar. Giet de ketjap en sojasaus erbij samen met de selderblaadjes. Meng alles onder elkaar. Snijd voor de afwerking de komkommer in schijfjes en snijd de lente-ui en koriander grof.

5. Bak de kip 40 minuten in een voorverwarmde oven van 195°C. Je kunt er ook voor kiezen om de kip op traditionele wijze te bakken in de frietketel. Verwarm de saus in de wokpan en meng er de bami onder. Serveer de bami met een lepel sambal, gefruite uitjes, koriander en lente-ui.

