Strak plan

Wij testten een aantal behandelmethodes die focussen op het verstevigen en verbeteren van de huid, met – hopelijk – een strakker lichaam tot gevolg. Zijn ze het afzien en het prijskaartje waard?

Amélie Rombauts (41) onderging een Icoone behandeling bij PUUR in Waregem

De behandeling Met een assortiment aan verschillende behandelingskoppen die via luchtbuizen aan een computer hangen, belooft Icoone je in de eerste plaats een diepgaande bindweefselmassage. Maar de koppen verbergen meer dan de tientallen zuigmondjes die je huid opnieuw straktrekken. De ingebouwde laser stimuleert vetafbraak terwijl het ledlicht de collageenproductie in je huid moet stimuleren.

Het doel Je kunt om verschillende redenen een Icoone-kuur volgen. De huid strakker maken, cellulitis en vetophopingen verminderen, maar ook littekens, brandwonden of lymfe- en vasculaire problemen aanpakken.

Zelf wil ik heel graag van dat laagje ‘isolatie’ af dat, ongeacht hoe vaak ik loop – drie à vier keer per week – of de hoeveelheid pasta’s en desserts die ik aan mij laat voorbijgaan, mijn buik- en armspieren maskeert. Want die spieren zijn er echt wel, alleen lijken ze te verlegen om echt door te breken.

De belofte Ik mag zeker zijn van een verlies in centimeters en een verbetering van huidstructuur. De smalle denim kokerrok die ik voor mijn zwangerschap droeg, lonkt plots naar me vanuit zijn donkere hoek in mijn kleerkast.

Aantal sessies Een volledige kuur telt elf sessies, verspreid over vijf weken. Tijdens de eerste twee wordt uitsluitend op celdrainage gewerkt, vanaf de derde worden ook de probleemzones die ik zelf aanduid – mijn buik en de binnenkant van mijn dijen – gesculpteerd.

Verloop De omtrek van mijn bovenarmen (34 en 35 cm), taille (99 cm) en dijen (59 en 57 cm) wordt gemeten en meteen word ik gewezen op het vocht dat ik ophoud. Dat mijn armen en benen niet even omvangrijk zijn, is dan wel weer normaal.

Vervolgens krijg ik een string en een bodysuit in handen. Het witte nylonpakje heeft dan wel een ‘maat L’-label, het lijkt net groot genoeg voor een pop. “Geen stress”, word ik gesust, het pak zet uit zoals broekkousen dat doen. Eens erin gewurmd voel ik me even bloot als Britney Spears in haar doorschijnende Toxic-tenue, maar dan in die van den Aldi. Het wordt mijn nieuwe uniform: de komende weken moet de herbruikbare witte van-hals-tot-teenpanty mijn huid beschermen en het toestel vlot over mijn lichaam doen rollen.

Genesis Body-behandeling © Ian Hermans

Door het ritmisch zoemende gezuig van het toestel heb ik moeite om niet in te dommelen, want de behandeling is verrassend pijnloos en ontspannend. Enkel mijn dijen zijn wat gevoelig, maar dan wordt de intensiteit meteen verminderd. Na iedere sessie moet ik opvallend vaker naar het toilet – een teken dat de celdrainage aanslaat – en merk ik wat spierpijn of koude rillingen op. Iets wat ik altijd heb na grondige massages. Thuis hoef ik verder niks te doen of te veranderen aan mijn eet- of sportroutine. Voldoende water drinken volstaat.

Het resultaat Mijn man is de eerste die iets opmerkt. Na drie sessies lijken mijn benen en taille hem smaller. Mij valt vooral mijn huid op. Die ziet er egaler en vitaler uit. Halfweg de kuur vraag ik om een tussenstand en word ik opnieuw opgemeten. De centimeters vliegen me om de oren: vijf minder in de taille, twee minder aan dijen en armen.

Een trans-Atlantische vlucht en een vakantie in de tropen gooien wat roet in het eten. Ik heb last van opgezwollen benen en voeten en laat mijn gezonde routines varen. Terug thuis lijkt de schade toch mee te vallen. Vijf sessies later ben ik zelfs nog wat centimeters kwijt. In totaal zeven in mijn taille, vier aan mijn dijen en drie aan mijn bovenarmen. De isolatielaag is duidelijk dunner geworden: mijn buikspieren zijn van hun ergste verlegenheid af, de lonkende kokerrok mocht uit zijn vergeethoek en is intussen gedragen en goedgekeurd.

Prijs Een Icoone-kuur is niet goedkoop. Je moet rekenen op 850 euro voor 10 beurten van telkens 40 minuten, de elfde beurt wordt je bij PUUR gratis aangeboden. Om het bekomen resultaat te behouden, raadt men een maandelijkse onderhoudssessie aan. De herbruikbare bodysuit kost 30 euro.

PUUR, Bosstraat 36, 8790 Waregem. puurrelax.be

Meer weten over de behandeling: icoone.com

Ellen De Wolf (37) testte de Genesis Body-behandeling bij Parfuma in Antwerpen

De behandeling Genesis is een niet-invasief medisch apparaat dat ledlicht en gerichte radiofrequente golven gebruikt om, in combinatie met het inmasseren van crèmes en serums, de vetafbraak te stimuleren, de huid te verstevigen en de huidstructuur te verbeteren.

Het doel Met het bikiniseizoen in gedachten hoop ik eindelijk van dat hardnekkige laagje vet op mijn dijen af te raken. Een strakker achterwerk en wat minder cellulitis zouden leuk meegenomen zijn. Deze behandeling focust op één zone, in mijn geval de achter- en zijkant van mijn bovenbenen, maar wordt ook vaak toegepast op de buik, bovenarmen en zelfs de hals om een dubbele kin te bestrijden. Wie van een bikinibody droomt, en meerdere probleemzones wil aanpakken, moet dus ook meerdere kuren volgen.

De belofte Een prontere poep. De website belooft een ‘verbetering van zestig procent op de vetcellen’. Een kuur met de Genesis wordt ook aangeraden voor de behandeling van striemen of littekens. Het apparaat en de handelingen blijven dezelfde, de cocktail actieve bestanddelen wordt aangepast.

Aantal sessies Ik deed vijf behandelingen van ongeveer anderhalf uur verspreid over drie weken. Aangeraden is een kuur van tien beurten in vijf weken. Het resultaat wordt versterkt door een gezonde levensstijl en zou ongeveer een half jaar blijven. Ik heb mijn sport- en eetpatroon niet aangepast.

Verloop Voor een leek is dit een complexe behandeling. Mijn schoonheidsspecialiste goochelt met woorden als ‘fibroblasten’ en ‘resistieve radiofrequentie’ waar ik moeilijk wijs uit raak. Ik moet er gelukkig enkel bij gaan liggen. Mijn billen worden vakkundig geëxfolieerd en gemasseerd met de verschillende opzetstukken van de Genesis. Die worden warm – maar niet té – om de circulatie en de opname van de producten te stimuleren. Minder prettig is de laatste fase van de behandeling, waarbij een masker wordt aangebracht dat reageert op de vooraf gebruikte serums. Het voelt alsof mijn billen in brand staan. Ik bijt op mijn tanden, maar ben altijd blij als het goedje er na twintig minuten weer af mag. Mijn billen voelen nadien nog enkele uren warm aan, maar zien vreemd genoeg niet rood.

Actieve Dermoplast © GF

Het resultaat Ik ben drie centimeter omtrek aan elk been kwijt. Het laagje vet op mijn dijen is er nog, maar lijkt door de hitte wat gesmolten. Ook de voor-en-nafoto’s liegen er niet om: ik heb zichtbaar minder ‘bobbels’ op mijn billen, mijn contouren zijn strakker en mijn huid ziet er egaler uit. Een mooi resultaat, zeker als je weet dat ik maar de helft van het aangeraden aantal behandelingen heb ondergaan.

Prijs Een kuur van tien beurten kost 1300 euro. Inbegrepen in de prijs is een korting van 260 euro bij aankoop van extra Mesoestetic-producten voor thuis.

Parfuma Antwerpen, Eiermarkt 31, 2000 Antwerpen. parfuma.com

Anne-Françoise Moyson (56) ging voor de anticellulitis- en afslankmassage van Jeanne Piaubert – Actieve Dermoplast

De behandeling Een afslankende massage voor benen, buik en armen die mechanische en manuele massages combineert. De behandeling gebeurt in drie etappes: een drainerende massage met de Gym-Toner, een manuele massage en het aanbrengen van de Slimsculpt 3-in-1-gel die dieper in de huid dringt via elektroporatie met de Stimultech.

Het doel Mijn benen ontzwellen en mijn huid – die van een vijftiger die zich blijft voornemen te stoppen met roken – wat steviger maken. Kortom: een strakker lichaam om deze zomer (mini)shorts te kunnen dragen.

De belofte De Gym-Toner activeert de microcirculatie van het bloed en de lymfe, bevordert het dieper inwerken van de verzorgingsproducten, verstevigt en stimuleert de activiteit van de fibroblasten en versnelt de eliminatie van toxines. De Slimsculpt 3-in-1 is een afslankende gel met verstevigende anticellulitiswerking. De Stimultech ten slotte zorgt ervoor dat de actieve componenten dieper inwerken, voor stimulering van het celmetabolisme, regeneratie van de weefsels en stevigheid.

Aantal sessies Zes sessies, bij voorkeur tweemaal per week voor een optimaal resultaat.

Verloop Er gaat niets boven de ervaren handen van een goede schoonheidsspecialiste. Angélique heeft 25 jaar ervaring en wisselt kundig verschillende technieken af. De eerste massage bestaat uit heen-en-weerbewegingen met de Gym-Toner. Dankzij de roterende koppen met noppen wordt de huid gestimuleerd en ‘gewekt’ om zo het effect te vergroten van de diverse strijkbewegingen, drainerende armbanden, het kneden, duwen en rollen, knijpen en gladstrijken met de hand. Angélique past de bewegingen op een holistische manier op het hele lichaam toe. Daarna brengt ze de verfrissende gel aan op benen en billen. Ze doet die dieper inwerken met kleine, cirkelvormige bewegingen met behulp van de Stimultech, die korte magnetische impulsen geeft, waar ik eigenlijk niet zo veel van voel. Ze eindigt in schoonheid, met zachte strijkbewegingen, druk op de handpalmen en een warme doek die ze rond mijn voeten wikkelt. Mijn lichaam voelt licht en ontspannen aan.

Vitaliserende en verstevigende massage © GF

Het ritueel thuis Je masseert je benen dagelijks minstens twee minuten met de Gym-Toner en brengt vervolgens de 3-in-1-gel aan. Ga zachtjes te werk. De eerste dagen heb ik, in mijn ijver om mijn cellulitis aan te pakken, te hard gemasseerd. Dat helpt niet en je krijgt er alleen maar blauwe plekken van.

Het resultaat Na de eerste sessie voelden mijn benen minder zwaar aan. Halfweg de behandeling voelde ik me licht dankzij de lange, professionele massages tweemaal per week. Na de behandelingen waren mijn dijen ontzwollen, de lijn van mijn buitenste bovenbeenspier oogde fijner, mijn huid was zachter en steviger. De sessies duren een uur of langer, maar Angélique met de gouden handen kijkt niet op de klok.

De prijs Vijf sessies + één gratis voor 275 euro.

Exclusief bij April, Xavier Debuestraat in Ukkel en in de andere April-parfumeries. april-beauty.be

Isabelle Willot (54) testte de vitaliserende en verstevigende massage van Sisley

De behandeling Een diepgaande massage van 1,5 uur die het lichaam weer in vorm brengt, gecombineerd met een cocktail van afslankende en verstevigende producten. De behandeling gebeurt uitsluitend manueel en wordt op het hele lichaam toegepast.

Het doel Wegwerken van de sinaasappelhuid die zich door de jaren heen gevormd heeft, gepaard met een geleidelijke gewichtstoename – menopauze, weet je wel! Mijn gewicht is nu wel gestabiliseerd, maar in mijn stoutste dromen verdwijnt de hardnekkige vetrol op mijn buik en voel ik mij weer prettig in mijn favoriete jeans, die ik niet meer draag omdat hij te veel spant.

De belofte In de omschrijving van deze behandeling is niet echt sprake van centimeters omtrek die verdwijnen, wel van een gladdere, stevigere huid en een afgeslankt en geremodelleerd lichaam.

Aantal sessiesVoor een zichtbaar slanker lichaam is een kuur van zes à acht sessies noodzakelijk, idealiter binnen een maand tijd. Ik heb in zestien dagen tijd drie massages gehad. Bij de behandeling hoort een booster om thuis zelf een kuur te starten met een afslankend product.

Verloop Het grootste voordeel van de sessies is ongetwijfeld de ontspanning die je al tijdens de eerste minuten voelt. Ademhalingsoefeningen, gecombineerd met een drukpuntmassage van de voeten, helpen om los te laten. Anders dan bij de meeste lichaamsbehandelingen start je hier in rugligging – halverwege draai je je om – en de behandeling verloopt van beneden naar boven. Dat is de beste manier om de lymfe van de onderste ledematen naar het hart te voeren. De behandeling geeft de spieren meer tonus – ’s avonds voelde ik dat mijn spieren hadden gewerkt – en alterneert diepgaand kneedwerk, duwen-rollen en het bewerken van de spanningspunten. Ook de armen worden niet vergeten. Aangezien alles hier manueel gebeurt, is de vaardigheid van de masseuse erg belangrijk. Mijn masseuse Rosine heeft magische handen! Om de zintuiglijke ervaring van de massage nog te versterken wisselt Rosine texturen af. Sommige crèmes zijn exclusief voorbehouden voor de behandeling in een schoonheidsinstituut.

Cryolipolyse IceSlim © GF

Het ritueel thuis Tijdens de hele kuur gebruik je thuis het verzorgingsproduct Le Sculpteur, ’s ochtends en ’s avonds, in twee stappen. Eerst bereid je de huid voor met kleine kneepjes met de vingertoppen. Vervolgens voer je met gesloten vuisten snelle, intensieve heen-en-weerbewegingen uit van boven naar beneden. Dan remodelleer je de lichaamsdelen die je wilt behandelen met het product. De buik bijvoorbeeld, door in wijzerzin diepgaande cirkelvormige bewegingen te maken met de vingertoppen, terwijl je de ene hand op de andere legt.

Het resultaat Aan het eind van elke sessie is mijn buik duidelijk minder gezwollen, door het uitoefenen van druk in deze zone. Dat is een prima motivatie om dit ritueel ’s ochtends en ’s avonds thuis zelf te herhalen. Na drie sessies is de huidtextuur duidelijk gladder en zijn mijn spieren steviger dankzij de stimulerende massages. Ik raak al makkelijker in mijn jeans, al knelt die helaas nog net iets te veel aan de taille.

De prijs De behandeling Energisant Raffermissant kost 270 euro (1,5 uur) en wordt de hele zomer aangeboden in de Sisley-spa van La Réserve in Knokke.

La Réserve Resort, Elizabetlaan 160, 8300 Knokke-Heist. la-reserve.be/wellness

Isabelle Willot (54) probeerde ook de Cryolipolyse IceSlim van Celestic

De behandeling Het cryolipolyse-apparaat zuigt vetrolletjes aan in de beoogde zones van het lichaam – buik, armen, rug, dijen, lovehandles – en bevriest ze gedurende een uur. Door ze te bevriezen, kristalliseren de vetcellen en worden ze afgebroken.

Het doel Ik wilde in de eerste plaats de vetophoping op mijn buik aanpakken. Een tweede optie waren de lovehandles boven mijn heupen of de achterkant van mijn dijen, om weer beter te passen in sommige kledingstukken die ik maar niet weg kan doen.

De belofte In 80% van de gevallen wordt 20 à 30% van de vetrol in een sessie van één uur vernietigd. De omtrekvermindering in centimeters wordt geleidelijk zichtbaar. Een deel van de vetcellen wordt tijdens de behandeling meteen afgebroken en door het lymfestelsel in enkele dagen tijd vernietigd. Een ander deel vernietigt zichzelf op een natuurlijke manier en zal geleidelijk aan door de lever geëlimineerd worden na enkele weken. Na zes weken volgt een controlesessie.

Aantal sessies Soms is één sessie voldoende, maar gemiddeld zijn er twee à drie sessies nodig om een duidelijk afgebakende zone succesvol te behandelen.

Verloop Bij de meting voor de behandeling krijg ik te horen dat de vetrol op mijn buik niet volumineus genoeg is om door de machine aangezogen te worden. Goed nieuws, in zekere zin. Dit wordt bevestigd door de masseuse, die mijn silhouet als evenwichtig beoordeelt. Ik moet dus geen wonderen verwachten, zelfs niet voor de zones waarop het toestel wel voldoende grip heeft. Ik opteer voor het aanpakken van de lovehandles en ga op mijn buik liggen. Op mijn heupen worden beschermende doekjes gelegd. De zuignap zuigt de vetrolletjes vast. Dat doet niet echt pijn, het is hoogstens wat oncomfortabel. Het apparaat warmt eerst op en zakt dan geleidelijk naar negatieve temperaturen, in mijn geval tot -10°C. Die temperatuur moet houdbaar zijn tijdens de resterende 50 minuten. Je kunt gerust een boek of je laptop meebrengen om die tijd aangenaam door te brengen. Halfweg de behandeling komt de specialiste kijken of alles oké is. De sessie eindigt met een massage van de wat pijnlijke zones. Die zullen in de komende uren verkleuren van rood naar blauw. Deze bloeduitstortingen zijn niet alarmerend. Om de resultaten te optimaliseren en één tot vier kilo te verliezen, wordt aangeraden om gedurende drie maanden een vrij strikt dieet te volgen en regelmatig te sporten. Maar zijn de gemeten resultaten in dat geval niet eerder aan deze inspanningen te wijten dan aan de behandeling zelf?

Het resultaat Twee centimeter minder heupomtrek is het streefdoel. Bij het afsluiten van dit artikel ben ik halverwege het proces. Zelf heb ik voorlopig een vermindering van een halve centimeter kunnen vaststellen en mijn testjeans spant al minder. De blauwe plekken die de dagen na de behandeling verschenen, zijn helemaal weg. Maar ik ben nog niet afgevallen.

De prijs Voor een sessie Cryolipolyse IceSlim betaal je vanaf 249 euro in de Celestetic Clinic in Genval.

Celestetic Clinic, Pl. Jean Vanderbecken 8, 1332 Rixensart. clinic.celestetic.be