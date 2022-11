Stijlstatement

Nu consumenten de vinger op de knip houden, zetten luxehuizen dubbel zo hard in op minder crisisgevoelige niches en klanten die niet meteen op een euro hoeven te kijken. Dat werd nergens duidelijker dan op de voorstelling van Cartiers nieuwe haute-joailleriecollectie Beautés du Monde in Madrid. Celebrity’s als The Crown-actrice Vanessa Kirby en YouTuber Emma Chamberlain werden voor de gelegenheid getrakteerd op een gala-avond in een adellijke privéresidentie uit de achttiende eeuw, een exuberant diner van de Spaanse sterrenchef Jesús Sánchez en een concert van Black Eyed Peas.

Cartier liet voor de presentatie zelfs een brutalistisch monument renoveren: een voormalige Britse ambassade in de vorm van een Spaanse stierenvechtersarena die tot voor kort stond te verkommeren. Die grootschalige inspanning sloot naadloos aan op de kostbare halssnoeren, ringen en andere kleinoden in de collectie, geïnspireerd op de natuurlijke en culturele rijkdom van de wereld.

Zo zijn er knipogen naar exotische dieren en landschappen, maar ook naar Chinese puzzels, Japanse kimono’s en de uitrusting van Amazonestammen. De thematiek zit Cartier en de tijdgeest als gegoten: de legendarische reislust en verzamelwoede van telgen als Louis Cartier drukte altijd al een grote stempel op de collecties, terwijl merken in tijden van crisis meer dan ooit inzetten op hun eigenheid om luxeklanten voor zich te winnen.

Anno 2022 zijn haute-joailleriecollecties dan ook niet meer weg te denken, benadrukt Cartiers stijldirecteur Pierre Rainero: “Elk stuk is uniek, wat betekent dat je bij de creatie ervan geen rekening moet houden met reproduceerbaarheid. Onze ontwerpers vertrekken louter van de beschikbare edelstenen en creëren de juwelen daar als het ware rond. Bij maatwerkcreaties brengen klanten vaak specifieke wensen of stenen aan, haute joaillerie daarentegen stamt puur uit onze eigen verbeelding, waardoor het ook de ultieme uitdrukking van onze stijl en knowhow is.”