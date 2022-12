Ook de interieurwereld blijft niet immuun voor de groeiende interesse in sterren(beelden) en constellaties. Ontwerpsters Anna Lindgren en Sofia Lagerkvist kregen het idee voor deze omgekeerde kroonluchter naar eigen zeggen tijdens een nachtje sterrenkijken in het bos. Wie zelf ook graag zou dineren onder een sterrenhemel, maar niet zo veel geld voor een lamp wil of kan neertellen, zal de komende maanden vast nog gelijkaardige ontwerpen zien opduiken voor zachtere prijzen. Het staat in de sterren geschreven.

3245 euro, moooi.com