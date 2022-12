Unieke steenoppervlakken zijn al een tijdje trending in interieurland. Maar op de zestigste editie van Milan Design Week werd duidelijk wat the next big thing wordt: steen in kleur. Het natuursteenbedrijf SolidNature pakt uit met een boog gemaakt van negen verschillende platen polychrome onyx. Het wordt een van de meest geïnstagramde installaties van de week.