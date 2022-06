Het verdict van een avondje uit eten is zelden te vatten in een zwart-wit oordeel. De waarheid is net te vinden in de nuance van grijswaarden. Heel af en toe, bijna nooit, is het wel eenduidig. Vaak als een maaltijd allesbehalve fijn of lekker blijkt, een zeldzame keer als die memorabel is. Een maaltijd in het verre Hamont-Achel bij restaurant Stad 10 behoort helemaal tot die laatste categorie.

Toegegeven, er is hier en daar wel een beetje grijs. De verlichting in de zaak bijvoorbeeld is erg sober en het tempo van de avond mag zeker een versnelling hoger. Maar wat Chef Bert Brouwers uit zijn keuken tovert is zo lekker en zo juist, dat er weinig woorden nodig zijn. Hij deed ervaring op in Michelinzaken als Innesto en Cuchara en dat verbaast niet. Een bouillon van tomaat met ijs van gazpacho, een krokant rolletje met krab, een kuipje met zalm en dille zijn meteen heerlijke en chique amuses. Maar het wafeltje van kippenvel met foie gras en gerookte paling is echt buiten categorie: knapperig, zilt, zoet, umami en perfect bij een glas champagne. Je kunt maar één eerste indruk maken en die is raak.

Het menu gaat echt van start met sashimi van hamachi, avocado, komkommer en jalapeño. Perfect in balans met heel erg veel smaak en frisse accenten, een voorgerecht dat je hele smaakpalet prikkelt. Kabeljauw met beurre blanc van verveine, peulgroenten en gebrande ui is zo mogelijk nog beter. Nauwkeurig samengesteld, prachtig gedresseerd, juist geportioneerd en met mogelijk de allerbeste knapperige asperge die ik ooit mocht eten. Grote woorden, maar ze zijn op hun plaats. Hierna vertraagt het ritme van de keuken dus wat, maar dat wordt goedgemaakt door de warme bediening, prima aangepaste wijnen en meer lekkers op het bord. Langoustine met bisque, wortel en wat citrus, eendenborst met een diepe bruine jus, stukjes artisjok en crème van aubergine en een dessert met aardbei en yoghurt en wat vlierbloesem: van helemaal niets op aan te merken tot wederom perfectie in uitvoering.

Op hun webpagina beloven de chef en zijn team je een bijzondere culinaire ervaring waar bovendien lang van zal worden nagenoten. Daar is werkelijk geen enkele letter van gelogen.

Waar Stad 10, 3930 Hamont-Achel stad10.be Type keuken Heel fijne Franse keuken. Sfeer en geluid Schemerige zaak met sobere decoratie en strakke lijnen. Prijs Wij namen het menu van 5 gangen voor 75 euro per persoon, wijnarrangement 33 euro. A la carte voorgerechten vanaf 20 euro, hoofdgerechten vanaf 32 euro. * MATIG ** CORRECT *** POSITIEVE BELEVENIS ****AANRADER, DE OMWEG WAARD