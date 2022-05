Spoedig herstel

Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen. Wat: Brothway Specialiteit: Biologische drinkbouillons Waar: Michelbeke in de Vlaamse Ardennen, sinds 2022

Wie maakt er nog weleens een straffe vleesbouillon met enkele kilo’s runderbotten die een dag en een nacht op het vuur hebben staan pruttelen? Het resultaat is een krachtig elixer waarmee je alle blues weg lepelt. De verwarmende eigenschappen van een goede bouillon worden geprezen: een dosis collageen, een portie mineralen, veel eiwitten en koolhydraten. Bone broth is dan ook al jaren een trend in Amerika. Daar vind je bone broth bars, waar je geen cappuccino meeneemt, maar een beker vers getrokken bouillon. Bij ons is er nu Brothway: een bouillonbedrijfje dat drinkbouillon op de markt brengt.

Frederiek Ballière was al bekend in de wereld van bouillons: hij maakt al enkele jaren de ingekookte versie van bouillon onder de namen Belfond en Biofond. Niet alleen in België worden deze straffe smaakmakers voor sauzen en soepen gesmaakt, ook in het buitenland lusten ze Belgische fond. Het was dan ook uit het buitenland – waar het concept van een kopje bouillon als warme drank al langer was ingeburgerd – dat de vraag naar een drinkbouillon kwam. “Het is een perfect drankje na het sporten,” vertelt Frederiek, “omdat het een goede mix van koolhydraten en eiwitten bevat die het herstel bevordert. Maar het is ook gewoon een lekker en gezond alternatief voor een kop koffie bij een namiddagdip.” De Belgische drinkbouillons bestaan in vijf smaken. “We gebruiken zo min mogelijk zout, dus zetten we sterk in op andere smaakmakers”, vertelt Frederiek. “Mijn favoriet is de Thai Chicken, die pit krijgt door chili, gember en citroengras.” Naast de klassieke runder-, kip- en groentebouillon is er ook een kreeftenbouillon, getrokken van de schalen van kreeft en grijze garnalen. “Deze zilte bouillon is ook ideaal als basis voor een noedelsoep.”

© Tony Le Duc

Dat alle ingrediënten biologisch zijn, is voor Frederiek een evidentie. “We trekken onze bouillons van kwalitatieve en zo lokaal mogelijke ingrediënten, dan kom je al snel uit bij bio.” Bovendien vind je in de ingrediëntenlijst geen smaakversterkers of bewaarmiddelen. “Door onze bouillons te steriliseren onder druk zijn ze lang houdbaar zonder enige toevoeging”, vertelt hij. Als je het flesje kip- of runderbouillon koud bewaart, krijg je een gelatineuze structuur die toont dat er een stevige dosis collageen in de bouillon zit: een gegeerd goedje dat je ook wel in cosmetica of supplementen terugvindt omdat dit eiwit verantwoordelijk is voor de elasticiteit van je huid en gewrichten. Als je de bouillon opwarmt, verdwijnt deze stevige structuur en wordt het een zijdezachte warme drank.

“In Nederland, Frankrijk en Duitsland loopt de lancering als een trein”, vertelt Frederiek. “In België krijgen we nog veel vragen: het concept van een drinkbouillon is hier nog niet zo ingeburgerd.”