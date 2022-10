Speelvogels

Fotografe Hannelore Vandenbussche reisde de wereld af om te zien welke spelen mensen dichter bij elkaar brengen en maakte het fotoboek Human Playground: Why We Play. Netflix toonde interesse in het project en bestelde een docuserie. “Spel brengt vreugde en veerkracht in gemeenschappen die soms in erbarmelijke omstandigheden leven”, zegt ze. “In Nigeria leerde ik ‘Amputee Football’ kennen, gespeeld door jongeren met een of meerdere geamputeerde ledematen. Hun atletische vaardigheden getuigen van de kracht van het menselijk lichaam en de geest.”

