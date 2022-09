Snelle jongens

Ook een snelle hap kan verfijnd zijn. Van een subtiele kaaskroket tot de toast die je nooit meer vergeet.

Vlaanderen BURGERS & GRAPES

Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen

devleeshalle.be/nl/ smaakmakers/burgers-grapes

Maandag gesloten.

Paolo Guffens is een echte globetrotter en horecabeest. Hij stampte een koffie-imperium uit de grond in Antwerpen, had een eigen zaak in Porto en begon onlangs aan een nieuw hoofdstuk. Toen burgers bakken een ding werd tijdens de lockdown, schoot hij in actie. Geen gewone hamburger, maar smashed burgers: platgestreken rundvlees dat daardoor heel krokant wordt. Die burgers combineert hij met een aanbod funky natuurwijnen. Na flink wat catering op festivals en andere events, werd het tijd voor een vaste stek. In de gerenoveerde Vleeshalle vind je hem en zijn burgers elke week tussen dinsdag en zondag.

Burgers tussen 11 euro en 14 euro.

CANNOLO

Huikstraat 2,

2000 Antwerpen

arrikiiati.com/cannolo

Dinsdag en woensdag gesloten.

Vooraleer Giorgio en Delphine besloten om zich in Antwerpen te nestelen, hadden ze al de halve wereld afgereisd voor hun culinaire avonturen. Ze startten een paar jaar geleden met een gezellig eethuisje met Siciliaanse gerechten onder de naam Arrikiiati. Ondertussen is die plek een wat deftigere maar nog steeds gezellige bistro en werd aan de overzijde Cannolo geopend. Daar vind je dagelijks een selectie verse cannoli, de gekrulde wafeltjes met romige vulling die als klassiek dessert op tafel verschijnen. Daarnaast zijn er belegde broodjes, pane conzatu, met onder andere gepaneerde kip of kaaskroketjes, salades en arancini: gefrituurde rijstballetjes met ragout of ander heerlijks binnenin. Of hoe het dieet uit The Sopranos eindelijk ook bij ons te vinden is.

Broodjes vanaf 12,50 euro, cannoli vanaf 6,50 euro.

STUDIO PICKLE PICKLE

Ooststraat 25,

8630 Veurne

studiopicklepickle.be

Zaterdag en zondag gesloten.

Wie de Vlaamse culinaire scene een beetje volgt, is zeker al eens op de naam Pieter Clement gebotst. De man is vaak geroemd om zijn stijl en talent, maar vaak ongrijpbaar voor de gemiddelde eter. Zo was zijn vorige zaak Lunapark een succes en de favoriete stek van heel wat gastronomische eters, maar ze verdween even plots als ze gekomen was. Nu doet Clement een gooi naar fastfood, maar dan, uiteraard, op zijn eigen manier. Een beperkt aantal zitplaatsen, huisgemalen rundvlees, zelf ontwikkelde broodjes en hoogstaande toppings. Zeg niet te snel snack tegen deze heel doordachte burger.

Burgers 14 euro, frietjes 4 euro.

GUZZI

Frederik Lintsstraat 5, 3000 Leuven

ristoranteguzzi.be

Zondag en maandag gesloten.

Dé beste burger, dé beste frietjes en dé beste pizza bestaan niet, maar de zoektocht ernaar en de discussies erover zijn wel altijd boeiend. Guzzi is het meer benaderbare neefje van Ristorante Rossi en profileert zich als een laagdrempelige trattoria. Daar vind je allerlei lekkers op de kaart, maar vooral hun benadering van de pizza is een grote troef. Zuurdesembodems gemaakt van biologisch, steengemalen meel uit de Veneto is al een mooi begin. Naast de klassieke toppings en combinaties wordt hier dagelijks gespeeld en geprobeerd, wat leidt tot verrassende pizza’s die erg lekker zijn. Voor heel wat mensen is de zoektocht gestopt: pizza eet je bij Guzzi, punt.

Pizza vanaf 14 euro.

GOLDEN GAI

Dampoortstraat 11, 9000 Gent

goldengai.be

Zondag en maandag gesloten.

Het heeft lang geduurd vooraleer Japans favoriete laatavondsnack zijn weg vond tot bij ons. Ramen, een portie noedels met garnituren in een rijke bouillon, zijn niet weg te denken uit het avond- en nachtleven van het land. Golden Gai was een van de eerste plekken die zich er succesvol aan waagde. De ramen die hier op de kaart staan zijn trouw aan de traditie, maar met hier en daar een eigen accent. Uiteraard zijn er ook vegan en vegetarische versies te krijgen. Maar wat deze plek helemaal perfect maakt, is de passie voor cocktails van de eigenaars. Een stomend hete kom noedelsoep, een tof bijgerecht of twee en een Old Fashioned of Whisky Sour ernaast. Geen gedoe, Japans streetfood en prima drinken.

Noedelsoep tussen 16,50 euro en 17,50 euro, cocktails vanaf 10 euro.

BAR BRISTOL

Leopold I-plein , 8400 Oostende

barbristol.be

Maandag en dinsdag gesloten.

Elke stad is een organisch geheel waarin wijken en straten floreren en dan weer wegdeemsteren. Ook Oostende is daar gevoelig voor. Na een periode van teloorgang lijkt de stad de hipste plek van Vlaanderen te worden. Waar voorheen de wat versleten taverne Bar Bristol huisde, zit nu het moderne Bar Bristol. Bruce Lybeer en vriendin Charlotte maakten van de plek een up-to-date eetadres waar je lekker luncht, ’s avonds bordjes deelt of iets knabbelt bij een pint of glas wijn. Bar Bristol trekt ook nadrukkelijk de kaart van duurzaam ondernemen: zoveel mogelijk korte keten, zo weinig mogelijk afval en biologisch waar het kan.

Chef’s choice menu vanaf 2

personen 38 euro p.p., shared plates vanaf 8 euro.

Brussels Gewest PLOUF

Salomélaan 2, 1150 Brussel

plouf.brussels

Alle dagen open.

Van de kantine van een sportcomplex mag je doorgaans niet te veel verwachten. Plouf bewijst dat we ongelijk hebben. Het interieur is geïnspireerd op sport: muurdecoraties met oude tennis- en bowlingballen, kajaks aan het plafond… Qua sfeer is dit een schot in de roos. Nog beter nieuws: ook het menu spreekt tot de verbeelding. Zo biedt het bistromenu onder meer uitstekende toasts, maar ook gepaneerde nobashigarnalen. De gerechtjes zijn doorlopend verkrijgbaar. Daarnaast worden tijdens de maaltijduren ook meer uitgebreide gerechten aangeboden (rood vlees, salades en heerlijke pastaschotels van de hand van Matthieu Léonard).

Gerechten van 13,80 euro tot 31,80 euro.

PINSACI TU

Amerikaansestraat 89, 1050 Brussel

Facebook Pinsaci Tu

Zondag en maandag gesloten.

Pinsaci tu is gevestigd in een mooie oude slagerij. Maar wat is nu een pinsa? Dit Romeinse neefje van de pizza, meer ovaal dan rond, is luchtiger en tegelijk krokanter. Met als resultaat een nooit vervelende gezelligheid. De vooraf in partjes gesneden pinsa eet je ongegeneerd met de vingers. Naast de napoli (ansjovis, kappertjes, olijven) is er onder meer de piccante (met ’nduja-worst) of de del giorno (in ons geval met citroen en bottarga). Maar dat is niet alles. Bij grote honger kun je de pinsa laten voorafgaan door een genereuze antipasto ci penso io met pekelvlees en huisbereide groenten in azijn. Daarbij hoort een keuze uit klassieke Italiaanse wijnen of naturali.

Pinsa van 7 tot 21 euro.

MANGIAVINO

Oscar Van Goidtsnovenlaan 96, 1190 Brussel

Instagram mangiavino¬_bxl

Maandag, dinsdag en ’s middags gesloten.

In dit piepkleine restaurant draait alles rond de fraaie toonbank. Hier kun je toekijken hoe Michele Rosa zijn pastasciutta van de dag klaarstoomt, volgens de ingevingen van het moment en met de beste producten. De Romeinse roots van deze chef beletten hem niet om gebruik te maken van diverse transalpine terroirs die hij op zijn manier herinterpreteert. Wie geen zin heeft in pasta, kan kiezen voor een tomatenbereiding als alternatief, al zou dat jammer zijn. De schotel van de dag is vergezeld van een bord antipasti met fijne vleeswaren en bijpassende kazen.

Schotel van de dag 15 euro.

Wallonië ITADAKI MAX

Place des Wallons 24a, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

itadakimax.com

Zondag, maandag en vrijdagavond gesloten

De takoyaki is een kleine Japanse knoedel. Het balletje kent een lange bereidingstijd (een groentesaus die twaalf uur suddert) en een korte verorberingstijd. In zijn restaurant, dat amper tien plaatsen telt, doet Maxime Dumont de takoyaki alle eer aan. In de klassieke versie combineert hij een plantaardige karamel met gemarineerde gember, jonge uien, Japanse mayonaise en de onvermijdelijke gerookte bonitovlokken. Daarnaast prepareert hij ook gyoza’s en andere creaties van het moment, zoals heerlijke vegetarische takoyaki op basis van edamame (sojabonen) genappeerd met wasabisaus.

Knoedels van 5 tot 9 euro.

BARABAS

Avenue Delchambre 7,

4500 Hoei

lebarabas.be

Zaterdag, zondag en maandag gesloten.

Een restaurant dat met zijn gerechten emoties opwekt, dat is Barabas. Dit restaurant met eigentijdse brasseriesfeer is dan ook vaak volzet, ondanks het grote aantal couverts. De vitello tonnato die we als voorgerecht krijgen is van goede kwaliteit, de poulet agrodolce à la nonna is overweldigend. De heerlijke fregola – een typische Sardijnse pasta – met daarop gesnipperde stukjes kip, wordt afgewerkt met tonen van witte wijn, laurier, saffraan, kappertjes, taggiasche-olijven en cipolline in balsamico. De wijnkaart omvat veel klassieke maar interessante wijnen.

Gerechten van 15,50 tot 23 euro.

PANORAMA

Route Merveilleuse 82, 5000 Namen

Facebook Le Panorama

Alle dagen open.

Panorama heeft zijn naam niet gestolen. Helemaal boven op de Citadel pronkt dit vernieuwde restaurant met een weids uitzicht over Namen. Het stijlvolle interieur heeft dan ook ruime glaspartijen. In het centrum van de zaak prijkt een imposante toog met honderden glazen. Houten tafels, comfortabele fauteuils en een ruwe stenen muur maken het geheel af. Het menu draagt de signatuur van Yves Mattagne en grijpt deels terug naar de succesformule van de loungebar van Villa Lorraine. Een selectie brasserieklassiekers wordt aangevuld met suggesties uit alle werelddelen. Ideaal om te delen met vrienden: miso met aubergine en gerookte paling, hamachi-tartaar of dumplings van langoustine en ganzenlever, enzovoort.

Gerechten van 20 tot 59 euro.