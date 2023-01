Met de seventiesrevival kwam velvet de afgelopen jaren terug in onze garderobe en op onze zetels, kussens en poefs. Nu is het aan ons bed, zoals deze Starry Night, die Roel Vandebeek ontwierp voor Magnitude. De inspiratie voor het model vond de ontwerper in het antieke Franse gietijzeren bed, dat hij een hedendaagse interpretatie wilde geven door het volledig te stofferen in zacht fluweel.

magnitude.be