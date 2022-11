Schoon schip: deze beautymerken openden een flagshipstore

Net zoals heel wat luxemerken openen meer en meer beautymerken een eigen flagshipstore. En die is zoveel meer dan een winkel. Klanten kunnen er terecht voor advies, een behandeling of exclusieve producten. Kortom: voor een onderdompeling in de wereld van hun favoriete merk.

1— Sisley

Huizen in de wereld. Momenteel 10 en 4 aangekondigd, met inbegrip van het toekomstige huis in Antwerpen (opening voorjaar 2023).

Huis in België. 1 in Brussel, met 4 verzorgingscabines waarvan één volledig op maat van de haarverzorgingslijn Hair Rituel by Sisley.

Wat je mag verwachten. In een intimistisch en warm interieur ontworpen door de oprichter van Sisley, Isabelle d’Ornano, staan alle producten van het merk uitgestald in de boetiek, zowel de parfum- en kaarscollecties als de verzorgings- en make-uplijnen. Je vindt hier alle limited editions, specifieke make-uptinten en de collectie foulards, tassen en dassen. “Onze huizen beantwoorden aan een volledig andere behoefte dan die van een onlineaankoop”, zegt Philippe d’Ornano, voorzitter van de Sisley-groep. “Ze staan immers helemaal in het teken van advies en verzorging op maat.”

Naast het aanbod van betalende behandelingen op afspraak met merkgamma’s zoals Rose Noire, Sisleÿa en Supremÿa, kan de toevallige klant ook genieten van een skincare-consultatie of een gratis minimake-up. Ledtechnologie wordt aangeboden voor een boostereffect, als one shot of als kuur van zes sessies.

Bestseller. Het Anti-Âge Sisleÿa L’Intégral La Cure-ritueel gebruikt de meest geconcentreerde producten van het huis. Voor deze sessie (330 euro voor 1u45) is Sisley in zee gegaan met skincare-specialiste Marie Depoulain om een behandeling uit te denken waarvan de positieve impact onmiddellijk zichtbaar is.

Jean Stasstraat 18, 1060 Brussel. sisley-paris.com

2— Caudalie

Huizen in de wereld. 40

Huizen in België. 1 in Brussel, met 2 verzorgingscabines, en 1 in Brugge, met 2 verzorgingscabines.

Wat je mag verwachten. De fans van het merk, dat gewoonlijk verkrijgbaar is in de apotheek, vinden hier alle gamma’s en alle koffertjes voor speciale gelegenheden. Je kunt er geschenkbonnen kopen en het huis biedt ook getrouwheidspunten aan. Je brengt er je gebruikte verpakkingen binnen, die vervolgens worden gerecycleerd, en krijgt in ruil bonuspunten. In de boetiek kunnen de schoonheidsspecialisten gratis huidanalyses uitvoeren. Alle behandelingen, van lichaam en gezicht, kosten evenveel, afhankelijk van hun duur: 95 euro voor 50 minuten en 135 euro voor 80 minuten, onafhankelijk van het gebruikte productgamma of de specifieke huidbehoeftes. Alles in het interieur, van de foto’s van wijngaarden tot de druivenranken op het behangpapier, verwijst naar de oorsprong van het merk uit Bordeaux.

2— Caudalie © GF

Bestseller. Het Premier Cru-antiverouderingsritueel berust op een opeenvolging van 8 actieve en diepgaande massagehandelingen. Ze werken als een booster van de producten uit het premiumgamma van het merk, dat is gebaseerd op een cocktail van actieve stoffen die inwerken op de acht tekenen van veroudering: aanwezige rimpels, lijntjes, vlekken, uitstraling, stevigheid, elasticiteit, volume en hydratatie.

Steenstraat 3, 8000 Brugge; Jean Stasstraat 13, 1060 Brussel. caudalie.com

3— Clarins

Huizen in de wereld. 142

Huizen in België. 1 in Brussel, met 2 verzorgingscabines, en 1 in Antwerpen (opening half november), met 3 verzorgingscabines.

Wat je mag verwachten. In Antwerpen ontdek je de nieuwe look van de Clarins-boetieks, met ecologisch verantwoord hout, gerecycleerd marmer en een kleurenschema in wit en goud. Een getrouwheidssysteem geeft recht op een korting op de verzorging en op make-up. Die kortingen kun je combineren met het verzamelen van punten, die je vervolgens inruilt voor gratis producten. Je kunt zelfs zonder aankoopverplichting staaltjes krijgen om de producten thuis uit te proberen. Foundation krijg je bijvoorbeeld gratis in kleine potjes die ter plekke worden gevuld. Je vindt er ook huisparfums, kaarsen, tasjes met reisproducten en exclusieve haarproducten. Er is ook een aanbod van gratis diensten zoals de ‘flash make-up’, het opmaken van één zone van het gezicht, of manuele huidconsultaties die je daarna op weg zetten naar aangepaste producten. De ‘Open Spa’-verzorging van 30 minuten (30 euro) is perfect voor een eerste kennismaking met de producten.

3— Clarins Het nieuwe winkelconcept zoals het in Antwerpen te zien zal zijn. © GF / Vinciane Lebrun

Bestseller. De gezichts- en lichaamsverzorgingen duren 60 minuten en kosten 110 euro. De antiverouderingsbehandeling is een van de populairste. Het huis biedt ook een gezichts- en lichaamsverzorging aan voor zwangere vrouwen: vrij uniek.

Waterloosesteenweg 1093, 1180 Ukkel.

clarins.com

4— Babor

Huizen in de wereld. 9

Huis in België. 1 in Brussel met 3 verzorgingscabines.

Wat je mag verwachten. Het volledige gamma wordt gepresenteerd in een decor van fluweel en marmer dat uitnodigt tot cocooning. Je vindt er ook de exclusieve lijn Doctor Babor PRO: een ‘bar met ampullen’ etaleert het indrukwekkende assortiment van dit sterproduct van het Duitse merk, dat je ook kunt ontdekken in een snelle verzorging in een cabine. Een welkomstverzorging van 45 minuten gecombineerd met een huidanalyse wordt aangeboden bij elke aankoop van minstens 49 euro. Een ‘ervaringstafel’ laat je kennismaken met alle producttexturen. Op de kaart van het instituut staan niet minder dan 27 verschillende ervaringen, van een flash-beautysessie van een halfuur die je zelfs tijdens je lunchpauze kunt inplannen, tot eerder technische behandelingen met gebruik van een toestel die tot twee uur in beslag kunnen nemen.

4— Babor © GF

Bestseller. Bij je eerste bezoek geniet je van een welkomstverzorging van 90 minuten (99 euro) die een huidanalyse en een behandeling op jouw maat omvat. In de toekomst zullen trouwe klanten bij aankoop van minstens 49 euro kunnen genieten van een gratis huidanalyse (45 minuten) als ze een bijsturing nodig hebben.

Antoine Dansaertlaan 44, 1000 Brussel.

babor.com