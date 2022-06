Schone tent

In de zoektocht naar manieren om duurzamer te gaan reizen, besloot sportketen Decathlon de producten van z’n nieuwste kampeerlijn niet te verven, wat voor een vermindering zorgt van 54 procent in de CO2-uitstoot tijdens de productie. “Het verven van textiel is een van de meest vervuilende onderdelen van de textielindustrie”, aldus Joeri Moons, hoofd sustainability bij Decathlon. “Het vergt niet alleen enorm veel water, er komen ook veel chemische producten aan te pas.” Met de speciale collectie, die bestaat uit een tent, slaapzak en luchtmatras, wil het merk testen hoever hun klanten willen meegaan in ecologische alternatieven. De tent kreeg wel een antivergelingsbehandeling, zodat hij ook na ettelijke kampeertochten zo goed als nieuw blijft ogen.

De producten uit de Forclaz Minimal Editions-lijn zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, decathlon.be