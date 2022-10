Schone lucht

Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

Als er één ding is dat campagnes over de luchtkwaliteit in onze steden (en dorpen) aantonen, is het dat er nog steeds heel veel luchtvervuiling is. Aangezien luchtreinigers met een behoorlijk prijskaartje kunnen komen, bedacht Jihee Moon, een studente productdesign aan het Londense Royal College of Art, een luchtreiniger die je zelf met huishoudelijke materialen in elkaar kunt steken. Niet alleen een stuk goedkoper, maar ook een manier om wegwerpmaterialen een tweede leven te geven. Het volledige knutselplan vind je op haar website.