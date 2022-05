Wat begon als traiteur en snackbar met typisch Belgische fastfood – corona, weet je nog wel – is ondertussen een echt restaurant. Saussice is het geesteskind van Bénédicte Bantuelle en Hanna Deroover, twee dames die bij restaurant Bouchery het mooie weer maakten.

Saussice staat met twee voeten in het nu: een menukaart met te delen bordjes, veel aandacht voor groenten en een stevige drankkast met plaats voor natuurwijn en geuze. Midden in de week zit het hier gezellig vol en is de service al volop aan de gang. We sluiten aan met een aperitief, een subtiele cocktail maison en een glas natuurlijke schuimwijn. Daar bestellen we een dip van zonnebloempitten en gepekelde ui met broodchips en miniworstenbroodjes bij, en meteen heerst er een zomerse vrolijkheid aan tafel.

Het vervolg van je avond kies je grotendeels zelf. Je kunt wat gerechten kiezen en die met je tafel delen, maar je kunt ook een voor-, hoofd-, naverhaal voor jezelf samenstellen. Wij kiezen ervoor om te delen en bestellen een handvol borden voor het midden van onze tafel. Rolletjes komkommer met stracciatella en chili, gerookte schelvis met rauw witloof en rozijnen, gegrilde varkensworst met jus en pittige mosterd zijn er vliegensvlug. Allemaal prima gemaakt en bedacht, maar misschien net iets te wild en onstuimig gedresseerd. Zo is het gek om bij het witloof best wat verlepte en verkleurde blaadjes te ontdekken. Voor de bediening geldt een beetje hetzelfde. Fijne jongens die met eigen stijl en overtuiging bedienen, maar gek om lauw bruiswater te krijgen en geen boter bij ons brood terwijl dat bij de buren wel het geval is. Gelukkig is de keuken wel bij de pinken. Gegrilde en gepekelde asperges met een grove pesto, caesarsalade-stijl broccoli met geroosterde nootjes en vooral varkensribbetjes met een relish van kimchi zijn verrukkelijk. Ook onze wijn, een diepere rosé uit de Rhône van domein L’Anglore, is heerlijk en het bewijs dat natuurlijk gemaakte wijn zeker niet altijd wild en ‘funky’ hoeft te zijn.

© LEO LOPEZ

De afsluitende tarte tatin met zure room is eigenlijk overbodig, maar het vermelden waard. Het aanbod aan horeca in Saint-Gilles is de laatste tijd gigantisch, maar het wordt moeilijk om een volgende keer niet rechtstreeks naar hier te komen.

* MATIG, ** CORRECT, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** AANRADER, DE OMWEG WAARD