Samen sterk

Tot voor kort was de huidverzorging van myBlend niet verkrijgbaar in België. In de overtuiging dat cosmetica zich niet beperkt tot het aanbrengen van een crème, bedacht oprichter en dokter Olivier Courtin (zoon van de oprichter van Clarins) een 3-in-1 benadering. De gepersonaliseerde verzorgingsroutine op basis van superserums boordevol peptiden (vanaf 60 euro voor 15 ml) wordt met behulp van massagehulpmiddelen aangebracht, aangevuld met voedingssupplementen in poedervorm (70 euro voor 30 zakjes) op basis van je huid, en tot slot ook een ledmasker (970 euro) dat is ontwikkeld om deze technologie op volle kracht te brengen.

Verkrijgbaar bij Parfuma in Antwerpen, Place Vendôme in Wevelgem en Senteurs d’Ailleurs in Brussel.