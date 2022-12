Roe vs Wade

In 1973 besliste het Amerikaanse hooggerechtshof in de zaak van Jane Roe (een alleenstaande vrouw uit Texas) tegen Henry Wade (openbaar aanklager) dat vrouwen in de VS omwille van het recht op privacy in de grondwet recht hadden op een abortus. Conservatieve krachten hebben zich nooit bij die uitspraak neergelegd. President Trump benoemde tijdens zijn ambtstermijn drie nieuwe conservatieve supreme court justices, waardoor die nu in de meerderheid zijn. Daarop besliste het hooggerechtshof op 22 juni om Roe v Wade terug te draaien. Concreet betekent dit dat vrouwen in een tiental staten meteen hun recht op abortus, en dus hun recht op degelijke gezondheidszorg en zeggenschap over hun eigen lichaam verliezen. Er volgen protesten in de hele VS, er komt een solidariteitsgolf uit andere staten op gang en het wordt een belangrijk thema bij de tussentijdse verkiezingen.