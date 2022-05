Restaureren of renoveren? Twee fiftieswoningen van Lucien Engels

In 1954 bouwde Lucien Engels in Vilvoorde een rijwoning met het gevoel van een ruime vakantiewoning. Dankzij Luciens zoon Luc is de fiftiesspirit er nog even intact als het meubilair van Engels en Willy Van Der Meeren.

Luc Engels is niet alleen de oudste zoon van architect Lucien Engels (1928 – 2015). Hij was ook jarenlang huisarts in Vilvoorde. En dan komt een mens al eens op plekken. “Op een van mijn huisbezoeken hoorde ik dat dit huis te koop zou komen. Ik wist dat mijn vader het in 1953 had ontworpen en in 1954 had opgeleverd. En dat het interieur en het meubilair nog helemaal origineel waren. Ik heb geen seconde getwijfeld.”

De lichtrijke, open woning is heel typisch voor Lucien Engels. Maar het is vooral een unieke tijdscapsule, omdat er nog zoveel authentiek is gebleven. “Mijn vader tekende het voor de familie Walraevens. Hij was een stadsambtenaar in Vilvoorde, zij een huisvrouw, ze hadden maar een beperkt budget. Dat vergde creativiteit qua materialen en afwerking”, zegt Luc Engels. “Een vrijstaande villa met een budget van zeven cijfers bouwen is vandaag de dag niet zo moeilijk. Een architect die naam waardig zal er wel iets van maken. Het is maar bij beperkte bouwbudgetten op kleine percelen dat het echte talent van een architect bovendrijft. Mijn vader slaagde erin om een klein huis toch ruim te laten aanvoelen. Hij kon ruimten zo indelen dat een woning ruimer aanvoelt dan ze eigenlijk is. Dit huis gaf hij zelfs bewust het gevoel van een vakantiehuis. Oorspronkelijk waren de muren geschilderd in stroken van lichtblauwe en witte verf. Veel details doen denken aan bootarchitectuur, denk maar aan de uitgelijnde reling en de open trap. In elk gebouw dat hij ontwierp hechtte hij enorm veel belang aan de trap.”

Vooral bijzonder is dat de woonst is ontworpen op een scharniermoment in Engels’ carrière. Tussen 1950 en 1954 was hij geassocieerd met Roger De Winter, die ook aan La Cambre afstudeerde in 1947. Hun docent Louis-Herman De Koninck noemde Engels weleens ‘un sauvage’, terwijl De Winter veel rationeler was. Samen realiseerde het duo tientallen moderne woningen in het Vilvoordse. Al was de opvolging grotendeels voor De Winter, omdat Engels intussen ook zijn legerdienst deed in Belgisch Congo in 1952 – 1953. “Op het moment dat hij dit huis tekende, was hij ook al bezig aan zijn grootschalige meesterwerk, een nieuwe vleugel voor Home Emile Vandervelde II in Oostduinkerke. Maar dit huis werkte mijn vader al alleen af: in 1954 zou hij namelijk een eigen praktijk beginnen.”

Twee jaar geleden restaureerde Luc Engels het huis integraal voor zijn jongste dochter, die er momenteel woont. Na zijn secure ingrepen voel je nog steeds Lucien Engels’ wilde creativiteit en energieke enthousiasme. Het interieur en de architectuur stralen het vooruitgangsgeloof en optimisme van de naoorlogse bouwwoede uit de jaren 50 uit. “Kijk maar eens rond, aan alles voel je dat mijn vader zich hier heeft laten gaan”, lacht Luc Engels. Ook al zijn enkele appelblauwzeegroene muren nu neutraler grijs geverfd, toch spat Engels’ kleurenpalet nog van de muren en het maatwerk. “Hij koos voor de rode draagbalk, de mosterdgele plafonds, de eetkamerstoelen in afwisselend blauw en zwart en de trapleuning met rode en witte spijlen. Daar hebben we niks aan veranderd”, aldus Luc Engels. “De belangrijkste aanpassing was de keuken. Die zat oorspronkelijk apart, maar door enkele binnenramen uit de kozijnen te halen, is de keuken nu bij de leefruimte betrokken. De originele stalen buitenramen waren indertijd al vervangen door lelijk pvc. Ik draaide de klok terug, maar wel met dubbel glas.”

Lucien Engels was naast architect ook kunstenaar, wereldreiziger en productdesigner. Hij was niet te beroerd om samen te werken met collega-ambachtslui of kunstenaars, zoals Rik Poot en Jan Cox. Hij integreerde graag kunst in zijn realisaties. Vandaar ook het fresco in de leefruimte. “Oorspronkelijk maakte de Vilvoordse huisschilder Pan er een kleurrijke muurschildering. Maar toen we het pleisterwerk moesten vervangen bij de restauratie, kon ik dat fresco niet meer redden. Ik verving het door een werk van mijn vader: een uitvergrote aquarel uit 1971 met kleuren die hier goed passen. In zijn beginjaren had hij meer ambitie met zijn architectuur dan met zijn kunst, maar dat veranderde met het ouder worden. Mijn vader was een bescheiden man, die nogal teruggetrokken leefde in zijn woning in Elewijt. Maar in zijn kunst voel je wel hoe zijn trips naar Congo, Indonesië, Japan, het Midden-Oosten, Chicago, New York of San Francisco hem beïnvloed hebben. Hij werkte een tijdlang voor het Belgische Ministerie van Buitenlandse Handel. In hun opdracht ontwierp hij expopaviljoenen in landen als Nigeria en Irak. Telkens als hij ergens heen ging, brak er kort daarna een revolutie uit”, lacht Luc Engels. “In de States deed hij studiereizen om de architectuur van Frank Lloyd Wright en van Mies van der Rohe te zien. Mies ontmoette hij zelfs persoonlijk in 1959. Je voelt de invloed van Farnsworth House op zijn woning in Elewijt.”

Het interieur van de woning Walraevens voelt als een perfecte tijdscapsule, een filmlocatie waardig. Zeker omdat de originele wandkasten en eetkamerstoelen van Lucien Engels er nog staan. Zelfs de zeldzame Potence-lamp van Willy Van Der Meeren hangt er nog. “En die hebben vintagedealers in het verleden al proberen uitbreken”, zegt Luc Engels. “Lucien en Willy kenden elkaar. Toen ik aan de VUB studeerde, woonde ik in de studentenkoten van Willy Van Der Meeren. Dat maakt de cirkel rond. Waarom ik hier dan zelf niet woon? Mijn dokterskabinet is in Vilvoorde, maar ik ben geen stadsmens. Mijn vrouw en ik wonen in een nieuwbouw in de groene rand rond Brussel. Maar de vriendinnen van mijn dochter vinden dit huis hier heel aangenaam. Op die manier blijft het in de familie.”