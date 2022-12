Reis boeken naar de zon

Eerste hulp bij regendagen: deze vier reisboeken bieden inspiratie voor een zonnigere winter.

‘Escape, explore and unwind’ klinkt de ondertitel van dit boek, dat je meeneemt naar bekende en minder bekende eilanden.

Alex Hammond reist al sinds 2003 naar Koh Samui in Thailand en houdt een blog bij over zijn avonturen. Hij bundelde tips in een e-gids, die pas een update kreeg.

De oostkust van Australië is een nieuwe bestemming in de ‘Experience’-reeks van Lonely Planet, met zongevulde regio’s als de Gold Coast en de Sunshine Coast.

Van Tanger in het noorden tot Dakhla in het zuiden: deze ‘surf & travel guide’ brengt de Marokkaanse kust in kaart, met foto’s, reistips en zelfs lokale recepten.

The Koh Samui Guide, 19 euro, shop.thekohsamuiguide.com © alle packshots: GF

Experience East Coast Australia, 24 euro, Lonely Planet. © alle packshots: GF