Recht uit het museum

Net op tijd voor de feesten viert het Gentse MSK zijn 225ste verjaardag met een reeks objecten van tien Gentse makers die gebaseerd zijn op de collectie of de architectuur van het museum. Zo vind je in de museumshop juwelen van Elisabeth Leenknegt en Greet Tanghe, blikken dozen van Astrid Vandendael en porseleinen bekers van Helen B.

Fans van Christophe Coppens vinden in de shop van het KMSKA ondertussen jacquardsjaals, totebags en andere accessoires – Coppens’ eerste collectie in tien jaar. Elk ontwerp verwijst naar het kinderparcours dat hij creëerde voor het museum, en dat eveneens geïnspireerd is door de museumcollectie.