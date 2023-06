Recept: polentacake met minneola’s, pistachenoten en rozemarijnsiroop

Omdat er meer is dan pasta en pizzapunten, brengen we de zon naar je bord met dit licht en lekker recept, rechtstreeks uit Italië. Buon appetito!

voor 12 personen Voorbereiding: 2 uur

Bereiding: 45 minuten

Rusten:30 minuten 3 minneola’s

185 g pistachenootjes

125 g polenta

3⁄4 kl bakpoeder

5 eieren

220 g fijne kristalsuiker + extra

2 kl fijngehakte rozemarijn

4 minneola’s extra, geschild en in schijfjes van 1 cm dik

60 ml extra vierge olijfolie

1⁄2 kl fijn zeezout Voor de rozemarijnsiroop 220 g fijne kristalsuiker, 3 brede stroken citroenzeste, 3 takjes rozemarijn, 125 ml sap van minneola’s, 2 el citroensap

1. Leg de minneola’s in hun geheel in een kookpan en zet ze onder koud water. Breng op een matig vuur aan de kook, zet het vuur laag en laat met het deksel op de pan 50 minuten sudderen. Giet ze af en laat ze afkoelen.

2. Maak intussen de rozemarijnsiroop. Giet de suiker in een kookpan en voeg de citroenzeste, de rozemarijn en 125 ml water toe. Breng op een hoog vuur aan de kook, zet het vuur laag en laat 5 minuten sudderen, het mengsel zal indikken. Roer er het minneolasap en citroensap onder, zet het deksel op de pan en laat goed koelen in de koelkast.

3. Mix pistachenoten en polenta samen tot een fijn poeder.

4. Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een hoge, ronde cakevorm (22 cm diameter) in en bekleed de bodem en wand met bakpapier.

5. Snijd de afgekoelde minneola’s in tweeën en gooi eventuele pitjes weg. Mix ze met de olie en het bakpoeder tot een glad mengsel.

6. Klop in een grote mengkom de eieren en de suiker met de mixer 5 minuten op hoge snelheid op tot een dikke, romige massa. Spatel er het minneolamengsel, het pistachemengsel, de rozemarijn en het zout onder. Giet in de cakevorm.

7. Bak de cake 1 uur in de oven, tot een spies die in het midden geprikt wordt er droog weer uit komt. Laat de cake 30 minuten rusten in de vorm, kantel ’m dan op een rooster en laat afkoelen.

8. Zet de cake op een groot bord of een taarthouder en schik er de extra schijven minneola op. Verwijder de rozemarijn uit de siroop en rol de blaadjes door de extra suiker. Sprenkel de siroop over de cake en het fruit en werk af met de gesuikerde rozemarijn.