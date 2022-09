Raad der wijzen

Wat de pot dit najaar schaft? Drie culinaire trends, gezien door de ogen van experts.

Chamoy

“De Mexicaanse keuken was sinds de jaren zeventig al een paar keer in de mode, maar wat nu echt leeft is Mexicaans streetfood en alles daarrond. Zo verkopen we steeds meer chamoy, een smaakmaker en saus die zo veelzijdig is als het land zelf: zuur, zout, zoet en pikant. Chamoy wordt gemaakt van gepekeld fruit – meestal pruimen of abrikozen – en chilipepers, en past goed bij fruit, groenten, snacks en zoetigheid, al gieten Mexicanen het ook over vleesgerechten.”

Pieter Jelle De Brue, zaakvoerder van webshop Pimentón. pimenton.be

Gespecialiseerde lectuur

“Kookboeken focussen zich meer dan ooit op specifieke onderwerpen. Dan denk ik aan nieuwe titels als No waste groenten en De vegan slager, een handboek voor plantaardige vleesvervangers, maar ook aan boeken over tofoe, dumplings, ramen en fermenteren. In november volgen De keukens van Oekraïne en het Oost-Europese receptenboek Carpati, want ook specifieke keukens liggen goed in de markt. De almaar grotere diversiteit op culinair vlak in de steden en de beschikbaarheid van exotische ingrediënten werkt dat nog in de hand.”

Wouter Cajot, eigenaar en aankoper van boekhandel Stad Leest in Antwerpen. stadleest.be

Restaurant en meer

“Veel restaurants vinden zo moeilijk goede werkkrachten dat ze het roer wel moeten omgooien. Sommigen serveren minder couverts, anderen experimenteren met formules die minder personeel vergen. Zo is onze keuken nu ook op zaterdag gesloten, maar organiseren we dan een wijntasting of, zoals op 29 oktober, een workshop rond koken met dagverse groenten, waarvoor ik samen met de deelnemers een lokale boer bezoek. Hoe dan ook is er geen oplossing die voor iedereen werkt: elke zaak moet voor zichzelf uitmaken wat bij de huisstijl past en rendabel is.”

Bram Verbeken, zaakvoerder en chef van Hop Gastrobar in Leuven. hopgastrobar.com

Wouter Cajot © GF