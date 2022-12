Op TikTok bekennen jonge werknemers dat ze op het werk niet meer doen dan het strikt noodzakelijke. ’s Avonds nog mailtjes en telefoons beantwoorden, overuren maken: schluss damit! Analisten verklaren quiet quitting – geen ontslag nemen, maar wel psychologisch afhaken – door te wijzen op de coronapandemie en het besef dat er meer is in het leven dan carrière maken. Er is ook de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werknemers zich meer kunnen veroorloven. Maar er is ook het beeld van millennials en generatie Z als rotverwende luieriken. Onderzoek wijst niet op een generatiedingetje, wel op een breed gedragen golf van burn-outs en afkeer omdat bedrijven steeds meer vragen van hun personeel zonder de bijbehorende waardering.