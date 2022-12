In april berekent socioloog Wim Van Lancker (KU Leuven) dat Vlaanderen slechts 2,2 euro per uur en per kind in de opvang spendeert. Maar liefst vier keer minder dan Zweden, het zogenaamde gidsland. Dit leidt tot serieuze problemen. Zo overlijdt in februari een baby van zes maanden oud na ernstige verwondingen in crèche ’t Sloeberhuisje. Later dit jaar komen nog verschillende wantoestanden in de kinderopvang aan het licht, met een parlementaire onderzoekscommissie als resultaat en het besluit om 1,7 miljoen euro te investeren in het elektronische dossierbeheer. “De ergste dingen zijn al gebeurd in crèches, maar zelfs waar het goed gaat, gaat het niet goed”, schrijft scenariste Elisabeth Baeten op knack.be in september, in een massaal gedeelde open brief aan minister van welzijn Hilde Crevits. Katrien Verhegge stapt in november op als topvrouw van het Vlaams Agentschap Opgroeien, na nieuwe wantoestanden. De regering belooft een betere aanpak, maar schrapt niet veel later bijna de helft van het budget voor extra personeel bij Opgroeien.