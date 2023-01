Nu we door vaker thuis te werken hebben gemerkt dat onze nek of rug niet gebaat is bij een werkplek die niet is afgesteld op onze ergonomie, dringt een nieuwe manier van bewegen zich op. Volgens het trendrapport van Pinterest wordt primal movement dan ook een dingetje in 2023. Het idee achter de stroming is dat we ons lichaam weer meer instinctief moeten bewegen zoals de natuur voor ons in petto had, kortom, die onze voorouders nodig hadden om te overleven in hun primitieve staat. Denk aan correct bukken, variaties op lunges of zelfs het vasthouden van een kind. Een ontwerper die daar al rekening mee hield: Willy Guhl.