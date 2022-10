Geen design met grote ‘D’, maar de eigenzinnige selectie van liefhebbers met een hart voor vintage.

STUDIO VANGST

Baudelostraat 23

9000 Gent

studiovangst.be

Open op woensdag en vrijdag van 11u30 tot 18 u, op zaterdag van 10 tot 18u of op afspraak.

Lola Valkenborg opende haar winkeltje nabij de Vrijdagmarkt eerst in bijberoep. Maar al snel bleek de visie van de interieurarchitecte genoeg aan te slaan om het voltijds uit te baten. “Zes jaar geleden bestond er in Gent nog geen interieurwinkel die hippe, betaalbare tweedehands items aanbood. Je kwam of terecht in een kringwinkel of bij een high-end vintage verkoper.” Lola’s ‘vangsten’ bevinden zich daar ergens tussenin. Een prijscategorie die aanleunt bij Ikea met het verschil dat je er unieke items vindt om je woning mee in te richten. Ze heeft een oog voor bijzondere feelgoodobjecten en -meubelen en beperkt zich niet tot één tijdperk of interieurstijl.

CHRISTIAENSEN & CHRISTIAENSEN

Kloosterstraat 58

2000 Antwerpen

christiaensen-christiaensen.be

Open van woensdag t.e.m. zondag van 12 tot 18 u.

Op zoek naar een space age-lamp voor de hal of een kussen voor je Wassily? De inventaris van de zussen Christiaensen vormt een ideale en betaalbare mix van preloved en nieuwe items. Je kunt er op een designerstuk botsen, maar wordt er niet per se mee om de oren geslagen. De laatste vintage vondsten posten ze in hun Instagramfeed (@christiaensen-christiaensen) en vliegen de deur uit. Gelukkig is de toevoer van vers spul even constant.

ITEMZ

Oude Postbaan 62

3530 Houthalen-Helchteren

itemz.be

Open op afspraak.

Vintage, brocante, industriële items: het assortiment van Itemz is moeilijk te labelen. Je valt er evengoed op een oude houten ladder als op een vintage fifties dressoir (een designerstuk kost uiteraard meer). Lincy Bos verzamelt op buikgevoel: ze moet zelf achter elk stuk kunnen staan, maar volgt ook de interieurtrends. Verkopen doet ze zowel online, via de site en internationale platforms, als fysiek vanuit haar ‘vintage farm’.

TRÉSOR

Charleroise Steenweg 90

1060 Brussel

@cessismore_tresor

Open van donderdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u en op afspraak.

Deze nieuwkomer in het vintage designgebeuren in Brussel doet zijn naam alle eer aan. Cécile Delcourt is interieurontwerpster, docente en schattenzoekster. Zij heeft een passie voor Italiaans design uit de jaren 70 en pakt zowel met populaire objecten uit als met creaties van grote merken. Haar pronkstuk is het modulaire meubel Componibili van Kartell, dat ook deel uitmaakt van de permanente collectie van het MoMa in New York.