Porchetta met salie en kweepeer

Voor 6

½ ui, 3 sneden witbrood,

60 g gevogeltelevers,

1 el zwarte peperkorrels,

1,5 kg uitgebeende varkensbuik met zwoerd,

1 kweepeer,

12 salieblaadjes,

4 el olijfolie,

versgemalen peper en zout

1. Pel de ui. Snijd de korsten van het brood. Mix het kruim grof met de ui en de gevogeltelevers en kruid met zout. Voeg de peperkorrels toe.

2. Leg de varkensbuik op het vel en schep de vulling op de binnenkant. Rol op tot een gebraad en knoop vast met keukentouw.

3. Verwarm de oven voor op 180°C. Leg het gebraad in een ovenschaal. Snijd de kweepeer in stukken en verdeel met de salieblaadjes rondom het gebraad. Kruid alles met peper en zout en sprenkel de olie over het zwoerd. Rol het vlees om zodat het zwoerd onderaan zit en zet anderhalf uur in de oven. Draai het gebraad om, met het zwoerd naar boven en verhoog de oventemperatuur tot 250°C. Laat nog 25 à 30 minuten bakken, tot het vel goed geroosterd en krokant is.

4. Leg op een serveerschaal, verdeel in sneden en serveer.