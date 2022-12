Pop-up-koorts

Drie alternatieve adressen voor het perfecte geschenk.

1—One-stop-shop

Het is alweer de zevende editie van A Better Blend. Anouk Taeymans en Sophie Peelman selecteerden dit jaar een zeventigtal Belgische, niet alleen gekende maar vooral opkomende merken uit meer dan 250 inzendingen om tot hun ideale blend van originele geschenken te komen. Verwacht er niet alleen verrassende deco- of interieurspullen, maar ook juwelen, schoonheidsproducten, kleding, accessoires en geschenkideeën voor foodies, kinderen en zelfs huisdieren.

Beddenstraat 2, Antwerpen.

Open van maandag tot zondag, van 12 u tot 18 u

(met uitzondering van eerste en tweede kerstdag).

2—Stille Winter

Productdesigner Linde Hermans en meubelontwerper Tim Vranken staken de koppen bij elkaar om een pop-up te hosten waar verstilling centraal staat. Bij Winterstill krijg je een mix van design en beeldende kunst, van de initiatiefnemers zelf en andere creatieve makers onder wie weefster Martine Geladi, beeldhouwer Frits Jeuris en winnaar van de Henry van de Velde Young Talent Award 2022, juweelontwerpster Lore Langendries.

Grote Baan 145, Houthalen-Helchteren.

Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13 u tot 17 u

(met uitzondering van kerstdag).

3—Provence Gantoise

Keramiste Griet Vanhoutte en kunstfotograaf Kurt Stockmans delen lief en leed, een gezin én een galerie in het Provençaalse Dieulefit, nu komt daar een pop-up in de buurt van de Gentse Vrijdagsmarkt bij. Je vindt er gelimiteerde fotoafdrukken, het werk van kunstenaars en handgemaakte keramiek. Wie de pop-up bezoekt, ziet er Griet wellicht gebogen over haar draaischijf zitten, want de shop dient ook als haar atelier.

Waaistraat 4, Gent.

Open van woensdag tot en met zaterdag en op koopzondagen, van 13 u tot 18u.

XL-sculptuur Norma van Tim Vranken. © RENAAT NIJS